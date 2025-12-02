Bảng giá ô tô Honda mới nhất tháng 12/2025

Honda là thương hiệu ô tô và xe máy Nhật Bản nổi tiếng toàn cầu. Hãng nổi bật với các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu, vận hành bền bỉ và thiết kế thực dụng nhưng hiện đại.

Điển hình, Honda Civic e:HEV RS 2025 sở hữu thiết kế hiện đại, năng động và thể thao, nổi bật với đường nét dập nổi sắc sảo. Bộ la‑zăng 18 inch và chi tiết màu đen ở gương, tay nắm cửa cùng cánh lướt gió sau tăng vẻ cá tính. Cụm đèn LED trước và sau tinh tế, tạo điểm nhấn trẻ trung cho tổng thể.

Honda Civic e:HEV RS 2025 sở hữu thiết kế hiện đại, năng động và thể thao. (Ảnh: honda ô tô đà nẵng)

Xe trang bị hệ thống hybrid kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, tổng công suất khoảng 200 mã lực, đem lại khả năng tăng tốc mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống vận hành linh hoạt, dễ dàng thích ứng trên cả đường đô thị và cao tốc. Chế độ lái điện giúp di chuyển êm ái, giảm tiếng ồn và khí thải.

Bảng giá xe ô tô hãng Honda mới nhất tháng 12/2025

Dòng xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồ thuế VAT) CITY Giá từ 499 triệu BR-V Giá từ 629 triệu HR-V Giá từ 699 triệu CIVIC Giá từ 789 triệu CR-V Giá từ 1 tỷ 029 triệu ACCORD Giá từ 1 tỷ 319 triệu CIVIC TYPE R Giá từ 2 tỷ 999 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.