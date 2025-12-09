Bãi rác Đa Phước khẳng định hoạt động bình thường sau khi đổi giờ tiếp nhận rác

(VTC News) -

Trước thông tin nguy cơ ùn ứ rác thải tại TP.HCM do bãi rác Đa Phước thay đổi giờ tiếp nhận rác, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) đã có báo cáo gửi UBND TP.HCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.

Trả lời phỏng vấn với Báo Điện tử VTC News vào sáng 9/12, đại diện VWS – đơn vị vận hành bãi rác Đa Phước cho biết, mọi công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại bãi rác Đa Phước vẫn đang diễn ra suôn sẻ và không gặp khó khăn nào.

Công ty khẳng định, mặc dù giờ tiếp nhận đã được thay đổi sang ca đêm từ 18h hôm trước đến 6h sáng hôm sau, nhưng khối lượng rác thu gom và xử lý vẫn duy trì ổn định.

VWS cho biết việc thay đổi giờ tiếp nhận rác đã được thông báo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng từ tháng 5/2025. Đây là một phần trong chiến lược tối ưu hóa công tác vận hành bãi rác, giảm chi phí.

Xe vận chuyển rác về Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước vào ban đêm.

VWS cho biết, giai đoạn đầu khi lượng rác tiếp nhận dưới 4.000 tấn/ngày, khu liên hợp Đa Phước chỉ vận hành 12 giờ. Khi khối lượng tăng lên hơn 5.000 tấn/ngày, đơn vị phải chuyển sang chế độ 24/24 để tránh ùn tắc và hỗ trợ xe rác quay vòng 2–3 chuyến/ngày.

Từ đầu năm 2025, lượng rác giảm trở lại khoảng 4.000 tấn/ngày nhưng hệ thống vẫn duy trì vận hành toàn thời gian, làm chi phí tăng cao và kém hiệu quả. Do đó, VWS điều chỉnh giảm thời gian tiếp nhận để tối ưu vận hành.

Mặc dù khối lượng rác giảm, việc thay đổi giờ tiếp nhận từ 18h đến 6h sáng vẫn đảm bảo không gây ùn tắc hay gián đoạn trong công tác thu gom của thành phố. Công ty cũng cho biết từ tháng 5/2025, VWS đã gửi ít nhất 6 văn bản tới các cơ quan chức năng để thông báo về việc thay đổi này và các cơ quan đã có thời gian chuẩn bị phương án thu gom phù hợp.

Sau hơn một tuần áp dụng, hoạt động tiếp nhận rác diễn ra ổn định, không ghi nhận sự cố; lượng rác vào bãi khoảng 4.000 tấn/ngày, giảm nhẹ so với trước khi điều chỉnh.

Theo VWS, thay đổi giờ tiếp nhận giúp giảm áp lực giao thông ban ngày, hỗ trợ xe thu gom di chuyển thuận lợi hơn. Doanh nghiệp khẳng định sẵn sàng phối hợp, điều chỉnh công suất và hỗ trợ thành phố trong các tình huống khẩn cấp hoặc cao điểm.

VWS cho biết việc điều chỉnh giờ tiếp nhận tại Đa Phước đã được thông báo từ sớm và phối hợp với các cơ quan chức năng, không gây gián đoạn hay ùn ứ rác như một số thông tin lan truyền. Theo doanh nghiệp, tiếp nhận rác vào ban đêm giúp giảm tải giao thông giờ cao điểm, tăng hiệu quả quay vòng phương tiện và tiết kiệm chi phí vận hành, trong bối cảnh TP.HCM thường xuyên đối mặt với áp lực giao thông.

Doanh nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ, đồng thời phối hợp với TP.HCM và các cơ quan chức năng trong công tác quản lý chất thải và bảo vệ môi trường.

Rác thải được thu gom và vận chuyển về khu xử lý rác.

Trước đó, ngày 4/12, ông Tống Viết Thành - Phó phòng quản lý chất thải rắn, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết thành phố đang điều chỉnh phương án thu gom và vận chuyển rác thải khi từ ngày 1/12, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác từ 18h đến 6h mỗi ngày.

Theo đó, 14 quận, huyện (cũ) của TP.HCM điều phối khoảng 4.550 tấn rác mỗi ngày, tương đương 443 chuyến xe. Lượng rác này được chia thành 2 ca: ca ngày khoảng 1.800 tấn (175 chuyến) và ca đêm khoảng 2.750 tấn (268 chuyến).

Thời gian quay vòng của xe vận chuyển rác bị kéo dài do số lượng xe không đủ và vướng quy định giờ cấm xe trong nội đô. Mỗi chuyến xe dự kiến mất 3,5 đến 4 giờ, ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành khối lượng được phân bổ trong thời gian hạn chế.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị vận chuyển đang được đề nghị bổ sung phương tiện để đáp ứng nhu cầu trong một khung giờ vận hành duy nhất.

UBND TP.HCM đã giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Công an Thành phố và các sở, ngành liên quan xem xét, điều chỉnh khung giờ cấm xe và quy định cấp phép lưu thông trong khu vực nội đô đối với phương tiện chuyên dụng vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang hỗ trợ các đơn vị thẩm định lại lộ trình, cự ly bình quân và đơn giá vận chuyển rác đối với các tuyến phải thay đổi. Công tác này nhằm phục vụ cơ quan có thẩm quyền ban hành đơn giá mới phù hợp với tình hình thực tế.