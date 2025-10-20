Bác tin tài xế nhảy cầu Vĩnh Tuy sau khi gây tai nạn chết người

(VTC News) -

Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ tai nạn giao thông trên cầu Vĩnh Tuy xảy ra trưa 20/10, khiến người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT, Công an Hà Nội khẳng định, thông tin tài xế liên quan vụ tai nạn nhảy xuống sông là không chính xác.

"Thông tin người đi xe máy gắn giá chở hàng nhảy cầu như trên mạng xã hội chia sẻ là không chính xác, người này đang làm việc với công an phường sở tại", đại diện Đội CSGT đường bộ số 4 xác nhận.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: VOV Giao thông)

Khoảng 11h cùng ngày, một người lái xe máy gắn giá chở hàng (chưa rõ biển số) chạy hướng cầu Vĩnh Tuy - Minh Khai. Khi đến địa phận phường Long Biên, xe này va chạm với xe máy (chưa rõ biển kiểm soát) do một phụ nữ cầm lái. Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ ngã ra đường, tử vong tại chỗ.

Sau vụ việc, người đi xe máy gắn giá chở hàng rời khỏi hiện trường. Nhiều nhân chứng cho rằng người này đã nhảy xuống sông nên báo cho lực lượng chức năng đến tìm kiếm.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông tìm kiếm người đi xe máy nghi mất tích sau vụ tai nạn.

Đại diện Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an Hà Nội) cho biết, sau khi nhận được tin báo từ người dân, đơn vị phối hợp triển khai lực lượng tìm kiếm. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ được huy động, tuy nhiên đến hơn 13h cùng ngày, đơn vị chưa tìm thấy tung tích nạn nhân nghi nhảy cầu.

Ngay sau tai nạn, Đội CSGT đường bộ số 4 cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý, điều tra nguyên nhân vụ việc.