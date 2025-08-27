Bác sỹ kinh hãi khi bé gái 3 tuổi được mẹ dắt vào viện với con dao cắm vào đầu

(VTC News) -

Sự việc xảy ra tại Bệnh viện Nhân dân Đông Xuyên (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Đoạn video được chia sẻ cho thấy bé gái nắm tay mẹ đi vào sảnh bệnh viện, trên đầu vẫn còn nguyên con dao cắm vào phía trên tai phải. Điều đáng kinh ngạc là em nhỏ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thậm chí còn lắc đầu khi mọi người xung quanh hoảng hốt nhìn chằm chằm.

Nhân viên y tế lập tức tiếp nhận hai mẹ con, trong khi nhiều nhân chứng không giấu nổi sự bàng hoàng. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng, khiến dư luận dậy sóng.

Bé gái nắm tay mẹ đi vào sảnh bệnh viện, trên đầu vẫn còn nguyên một con dao găm. (Ảnh: yorkshireshepherdess/Instagram)

Người mẹ, cô Hu, chia sẻ với truyền thông địa phương rằng, tai nạn xảy ra khi cô đang thay ga giường. Khi đó, bé gái bất ngờ nổi cơn giận dỗi và không may bị dao găm trúng đầu. Con dao cắm chặt vào hộp sọ, phần cán lộ ra ngoài, trông hết sức nguy hiểm.

Ban đầu, cô Hu có ý định rút con dao ra khỏi đầu con; nhưng rồi nhận thấy việc này có mức độ nguy hiểm cao, cô quyết định nhanh chóng đưa con đến bệnh viện thay vì gọi xe cấp cứu.

Ngay khi nhập viện, bé gái được các chuyên gia phẫu thuật thần kinh mổ cấp cứu. Con dao được lấy ra an toàn, không gây tổn thương nghiêm trọng đến não bộ.

Một bác sỹ tham gia ca mổ cho biết, trường hợp này có thể gọi là “kỳ tích”; bé gái sống sót nhờ cấu trúc xương sọ mềm, lưỡi dao không làm tổn thương những vùng trọng yếu. Bác sỹ cũng nhấn mạnh, nếu người mẹ cố gắng rút dao ra bằng tay thì sẽ rất nguy hiểm.

“Nếu con dao bị rút ra không đúng cách, nguy cơ chảy máu ồ ạt và tổn thương não sẽ rất lớn. Cách xử lý đúng là giữ nguyên hiện trạng và tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay lập tức", bác sỹ nói.

Con dao cắm chặt vào hộp sọ, phần cán lộ ra ngoài. (Ảnh: Yorkshireshepherdess)

Khi clip lan truyền, có nhiều chỉ trích nhắm tới người mẹ; tuy nhiên, cảnh sát địa phương đã vào cuộc điều tra và kết luận đây hoàn toàn là tai nạn, không có dấu hiệu phạm tội. Hiện sức khỏe của bé gái đã ổn định sau ca phẫu thuật. Các bác sỹ vẫn tiếp tục theo dõi sát sao để phòng ngừa biến chứng.

Theo các bác sỹ, sự việc này là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với các bậc phụ huynh về vấn đề an toàn trong gia đình. Dao kéo và những vật sắc nhọn cần được cất giữ cẩn thận, tránh xa tầm với của trẻ nhỏ. Trong những tình huống nguy cấp, thay vì tự xử lý, cha mẹ nên nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để nhận sự hỗ trợ chuyên môn.