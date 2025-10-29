Aikya: Từ khát vọng nâng tầm dược Việt đến thương hiệu được tin chọn

(VTC News) -

Hướng tới việc mang đến những sản phẩm chất lượng cao, an toàn với giá cả phù hợp cho người bệnh. Tất cả được xây dựng trên triết lý phát triển bền vững, lấy con người và chất lượng làm trung tâm cho mọi giá trị.

Nền tảng vững chắc của Tập đoàn Dược phẩm Aikya

Công ty Cổ phần Dược Aikya (AIKYA) được biết đến là một trong những tập đoàn tiên phong của Việt Nam có nền tảng vững chắc, hoạt động toàn diện trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển, sản xuất và kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế cùng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Với định hướng phát triển bền vững, AIKYA từng bước xây dựng hệ sinh thái dược phẩm đồng bộ, khép kín, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Công ty Cổ phần Dược Aikya - tiên phong phát triển Dược phẩm bền vững.

Aikya đặt trọng tâm vào việc nâng cao năng lực nội tại bằng cách đầu tư vào nhà máy và công nghệ sản xuất. Hiện tại, AIKYA sở hữu bốn cụm nhà máy tại Trà Vinh, TP.HCM và Sóc Trăng, trong đó ba cụm với 11 dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP-WHO và nhà máy dược phẩm AIKYA EUROPA đạt chuẩn GMP-EU.

Bên cạnh đó, dự án Cụm công nghiệp Dược phẩm Công nghệ cao với công suất dự kiến 3,5 tỷ đơn vị sản phẩm mỗi năm đang được Aikya đầu tư mạnh. Đây chính là bước đi chiến lực giúp nâng tầm năng lực sản xuất thuốc quốc gia, tạo nguồn cung bền vững cho dược phẩm Việt.

Dấu ấn của Dược phẩm Aikya qua chất lượng và niềm tin

Đằng sau của những nhà máy sản xuất hiện đạt chuẩn quốc tế chính là tầm nhìn của một Aikya đang từng bước xây dựng thương hiệu dược tử tế, hiện đại. Tại đây, con người chính là trung tâm của mọi hoạt động từ nghiên cứu, sản xuất và phân phối ra thị trường, để những sản phẩm thuốc không chỉ đạt chuẩn mà còn thật sự hữu hiệu với người bệnh.

Không chỉ được người tiêu dùng tin chọn, Aikya - TV.Pharm còn thường xuyên góp mặt tại các triển lãm dược phẩm lớn như Pharmedi Vietnam 2024, nơi quy tụ hàng trăm doanh nghiệp y dược hàng đầu khu vực.

Tại đây, Aikya giới thiệu những sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế… chất lượng cao, thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và đối tác trong, ngoài nước.

Gian hàng của AIKYA tại Triển lãm Y tế quốc tế Việt Nam.

Qua triển lãm này, AIKYA ghi dấu hình ảnh một doanh nghiệp dược Việt Nam bản lĩnh, tự tin sánh vai với bạn bè quốc tế với năng lực sản xuất mạnh mẽ, mang tới đa dạng sản phẩm thuốc chất lượng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Tích cực tham gia những hoạt động vì cộng đồng

Không chỉ chú trọng đến chất lượng sản phẩm, Dược phẩm Aikya còn là một trong những đơn vị tiên phong thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp dược Việt. Trong suốt 16 năm qua, dược phẩm Aikya đã kiên trì thực hiện nhiều chương trình cộng đồng ý nghĩa trên khắp cả nước.

Chiến dịch cứu trợ bão Yagi: 14.000 túi thuốc y tế, 3 tấn gạo, 800 áo ấm và hơn 600 triệu đồng hỗ trợ người dân miền Bắc bị thiệt hại.

Dự án “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”: Trao tặng 5.600 túi thuốc y tế cho ngư dân.

Chiến dịch “Chăm sóc sức khỏe học đường - Bé khỏe cùng Mây”: Chuỗi chương trình Travicol đồng hành cùng y tế học đường, nâng cao kiến thức sức khỏe cho trẻ nhỏ.

Aikya Cross Country Marathon Trà Vinh 2025: Sự kiện thể thao quy mô lớn với hơn 4.300 vận động viên, truyền đi thông điệp “Energy of Harmony - Năng lượng của sự hòa hợp”, quảng bá du lịch địa phương và lan tỏa tinh thần sống khỏe.

Bà con vùng lũ nhận gói thuốc y tế cứu trợ với đầy đủ hướng dẫn sử dụng.

Với nền tảng vững chắc, năng lực sản xuất hiện đại và triết lý phát triển bền vững, Dược phẩm Aikya đang không ngừng khẳng định vị thế là doanh nghiệp dược Việt Nam đầy bản lĩnh, nơi chất lượng, uy tín và trách nhiệm xã hội được hội tụ để tạo nên những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Với nỗ lực không ngừng để nâng tầm sản xuất của Việt Nam, AIKYA cam kết mang tới thuốc tốt, an toàn với giá bán phù hợp. Qua đó, góp phần xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe nội địa bền vững, vì một Việt Nam tự lực, tự cường trên hành trình phát triển.