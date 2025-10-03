AEON Văn Giang - không gian kết nối, điểm hẹn của gia đình trẻ phía Đông Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 2/10, AEON Việt Nam khai trương Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị (TT BHTH & ST) AEON Văn Giang, cửa hàng đầu tiên tại tỉnh Hưng Yên, đánh dấu sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ của AEON tại khu vực Đồng bằng sông Hồng. Đây cũng là điểm bán AEON đầu tiên được mở trong một dự án thương mại của Tập đoàn Vingroup.

TT BHTH & ST AEON Văn Giang chính thức khai trương.

AEON Văn Giang được xây dựng theo ý tưởng “Tất cả cho cuộc sống thường nhật & phong cách sống mới của các gia đình trẻ - Mua sắm mỗi ngày tại AEON gần nhà”, nơi đáp ứng toàn diện nhu cầu mua sắm, ẩm thực và giải trí của cộng đồng dân cư năng động tại khu vực phía Đông Hà Nội.

Với diện tích hơn 7.550 m² trên hai tầng, AEON Văn Giang cung cấp đầy đủ lựa chọn cho mọi thành viên trong gia đình: Thực phẩm tươi ngon, hàng tiêu dùng thiết yếu, thời trang, làm đẹp, đồ gia dụng cùng các cửa hàng chuyên doanh. Song song là các dịch vụ tiện ích như máy chọn món tự động, quầy thanh toán nhanh, tủ giữ đồ thông minh, cùng ưu đãi dành riêng cho hội viên WAON Point, Kids Club và VAT refund cho khách quốc tế.

Sự kết hợp giữa mô hình bán lẻ hiện đại, dịch vụ chu đáo và không gian thân thiện sẽ giúp AEON Văn Giang trở thành điểm hẹn mới tại Hưng Yên, góp phần nâng cao chất lượng sống và trải nghiệm trọn vẹn cho các gia đình trẻ.