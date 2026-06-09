6 ý tưởng trang trí phòng khách bằng cây xanh

(VTC News) -

Cây xanh không chỉ đóng vai trò như một vật trang trí mà còn giúp cân bằng không gian sống. Nhiều nghiên cứu cho thấy cây xanh có khả năng hấp thụ một số chất ô nhiễm trong không khí, tăng độ ẩm và tạo cảm giác dễ chịu cho con người.

Ngoài ra, màu xanh của lá cây còn giúp giảm căng thẳng, mang lại cảm giác thư thái sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Cùng tham khảo một số cách bố trí cây cảnh trong phòng khách đẹp và ấn tượng:

Đặt cây lớn ở góc phòng khách

Một trong những ý tưởng đơn giản nhưng hiệu quả nhất là sử dụng cây có kích thước lớn để trang trí góc phòng khách.

Cây xanh đặt ở góc phòng khách. (Ảnh: AI)

Các loại cây như bàng Singapore, kim ngân, thiết mộc lan, cau cảnh hoặc trầu bà cột có thể tạo điểm nhấn nổi bật cho không gian. Gia chủ nên đặt cây ở những góc trống gần cửa sổ hoặc cạnh ghế sofa để tận dụng ánh sáng tự nhiên và tạo sự cân đối cho căn phòng.

Những chậu cây lớn không chỉ giúp lấp đầy khoảng trống mà còn mang đến vẻ đẹp hiện đại, sang trọng.

Sử dụng kệ cây xanh trang trí tường

Nếu diện tích phòng khách hạn chế, việc tận dụng không gian theo chiều dọc là giải pháp lý tưởng.

Gia chủ có thể lắp đặt các kệ treo tường nhỏ và bố trí nhiều loại cây mini như sen đá, xương rồng, trầu bà lá nhỏ hoặc cây lan ý. Những mảng xanh trên tường sẽ giúp không gian trở nên mềm mại và sinh động hơn.

Bố trí cây xanh trên bàn trà

Bàn trà là vị trí trung tâm của phòng khách, thích hợp đặt một chậu cây nhỏ hoặc bình cây thủy sinh.

Những loại cây có kích thước nhỏ như phát tài, ngọc ngân, lan ý mini hoặc cây kim tiền để bàn vừa giúp không gian thêm tươi mới vừa không chiếm nhiều diện tích.

Để tăng tính thẩm mỹ, gia chủ có thể lựa chọn chậu cây bằng gốm sứ, thủy tinh... phù hợp với phong cách nội thất.

Tiểu cảnh dưới gầm cầu thang

Góc chết dưới gầm cầu thang phòng khách có thể tận dụng để trang trí tiểu cảnh. Đó có thể là tiểu cảnh khô, hòn non bộ hoặc hồ cá.

Tiểu cảnh khô thường sử dụng sỏi hay đá than nhân tạo để trồng cây.

Cây xanh dưới giếng trời

Bố trí cây xanh dưới giếng trời là một trong những cách hiệu quả để tận dụng nguồn ánh sáng tự nhiên và mang thiên nhiên vào không gian sống.

Cây xanh dưới giếng trời là cách mang thiên thiên vào phòng khách. (Ảnh: AI)

Không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ, mảng xanh dưới giếng trời còn giúp điều hòa không khí, tăng độ ẩm và mang lại cảm giác thư thái. Gia chủ có thể kết hợp cây xanh với sỏi trắng, tiểu cảnh nước hoặc đèn trang trí để tạo nên một góc thư giãn gần gũi thiên nhiên, góp phần nâng cao chất lượng không gian sống.

Kết hợp cây treo tạo điểm nhấn mềm mại

Những loại cây dây leo hoặc cây treo như trầu bà, lan hạt dưa, cúc tần Ấn Độ hay thường xuân phù hợp với phòng khách theo phong cách hiện đại hoặc Scandinavian.

Cây có thể được treo gần cửa sổ, trên kệ cao hoặc tại các vị trí góc phòng để tạo hiệu ứng mềm mại và tăng chiều sâu cho không gian.

Đây là giải pháp đặc biệt hữu ích đối với những căn hộ chung cư có diện tích nhỏ.