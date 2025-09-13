(VTC News) -

Những thói quen nhỏ có thể mang lại những lợi ích to lớn cho sức khỏe của bạn, trong đó có ăn đu đủ chín vào buổi sáng khi bụng đói.

Đu đủ là loại trái cây giàu lợi ích cho sức khỏe (Ảnh: Healthline)

Loại trái cây màu cam quen thuộc này không chỉ dễ tìm mà còn được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng, giúp cơ thể khởi đầu ngày mới khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Theo Time of India, dưới đây là 5 lợi ích bất ngờ của việc ăn đu đủ chín khi đói bụng.

Giải độc tự nhiên để khởi đầu ngày mới

Đu đủ là loại quả giàu nước và chứa nhiều chất chống oxy hóa quan trọng như vitamin C và beta-carotene. Khi ăn lúc bụng đói, đu đủ hoạt động như chất giải độc tự nhiên, hỗ trợ cơ thể loại bỏ độc tố.

Đồng thời, nó giúp thanh lọc gan và thận, tạo điều kiện để các cơ quan này khởi động lại mỗi ngày. Bên cạnh đó, lượng chất xơ dồi dào trong đu đủ còn giúp làm sạch đường tiêu hóa, loại bỏ chất thải và giữ cho hệ tiêu hóa luôn hoạt động trơn tru.

Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa

Đu đủ chứa nhiều papain - loại enzyme tự nhiên có tác dụng phân hủy protein. Ăn đu đủ khi bụng đói giúp kích thích hệ tiêu hóa, để đường ruột khởi động ngày mới hiệu quả hơn. Thói quen này còn cải thiện quá trình tiêu hóa, giảm đầy hơi, hỗ trợ đi tiêu dễ dàng và đặc biệt tốt cho người hay bị khó tiêu hoặc trào ngược axit.

Tốt cho làn da

Đu đủ chín là nguồn dồi dào vitamin A, C và E – những dưỡng chất quan trọng giúp nuôi dưỡng làn da sáng, khỏe từ bên trong. Khi ăn vào lúc bụng đói, cơ thể sẽ hấp thụ tối đa các dưỡng chất này, mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc chống lão hóa, thúc đẩy sản sinh collagen và giữ cho da luôn căng mịn.

Ăn đu đủ thường xuyên còn giúp làm mờ nếp nhăn, giảm mụn trứng cá, hạn chế thâm nám và phục hồi làn da bị tổn thương do ánh nắng. Đặc biệt, các chất chống oxy hóa trong đu đủ còn có khả năng bảo vệ da trước tác hại của gốc tự do, giúp da duy trì vẻ rạng rỡ, đều màu và trẻ trung lâu dài.

Hệ miễn dịch được cải thiện

Đu đủ chín chứa nhiều vitamin C và vitamin A - dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn và virus. Chúng không chỉ hỗ trợ phục hồi nhanh sau những bệnh lý nhẹ mà còn duy trì sự khỏe mạnh của lớp biểu mô đường hô hấp. Ăn đu đủ chín thường xuyên sẽ giúp bạn có hệ miễn dịch dẻo dai hơn, giảm nguy cơ nhiễm trùng và duy trì sức khỏe toàn diện.

Tốt cho tim mạch

Đu đủ mang lại lợi ích cho hệ tim mạch và góp phần phòng ngừa các bệnh về tim. Bởi vì, nó chứa nhiều chất chống oxy hóa như lycopene cùng với vitamin C.

Loại quả này giúp tăng cholesterol tốt (HDL) và giảm cholesterol xấu (LDL). Nhờ đó, việc ăn đu đủ thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.