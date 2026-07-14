5 dịch vụ bản đồ phổ biến cho tài xế Việt

(VTC News) -

Google Maps (Miễn phí)

Google Maps là dịch vụ bản đồ phổ biến hàng đầu tại Việt Nam.

Đến từ tập đoàn công nghệ toàn cầu Google (Mỹ), Google Maps là dịch vụ bản đồ phổ biến hàng đầu thế giới và được tích hợp mặc định trên hệ sinh thái Android. Tính năng cơ bản của ứng dụng bao gồm tìm kiếm địa điểm, hiển thị mật độ giao thông theo thời gian thực và dẫn đường chi tiết. Điểm vượt trội của Google Maps là kho dữ liệu khổng lồ gồm hàng triệu địa điểm kinh doanh, đánh giá từ người dùng và tính năng Street View trực quan.

Về hiệu quả dẫn đường, ứng dụng hoạt động tối ưu đối với cả xe máy, ô tô, người đi bộ lẫn phương tiện công cộng nhờ thuật toán tính toán lộ trình thông minh và linh hoạt. Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu tại Việt Nam là bản đồ đôi khi chỉ dẫn vào các ngõ nhỏ, ngách cụt không phù hợp cho ô tô. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí cho người dùng cá nhân, có thể sử dụng trên thiết bị di động lẫn kết nối với xe ô tô.

Apple Maps (Miễn phí)

Apple Maps nổi trội với khả năng hiển thị công trình 3D, nhưng chưa thực sự chi tiết tại Việt Nam. (Ảnh: Cnet)

Là câu trả lời từ Apple (Mỹ) dành cho người dùng hệ sinh thái iOS, Apple Maps ban đầu gặp nhiều hoài nghi nhưng đã có những bước tiến lớn thời gian qua. Các tính năng cơ bản như định vị, điều hướng và tìm kiếm địa chỉ được thiết kế theo phong cách tối giản. Tính năng nâng cao của Apple Maps nằm ở giao diện bản đồ 3D sắc nét, khả năng bảo mật quyền riêng tư nghiêm ngặt và sự tương thích với Apple Watch cũng như giao diện CarPlay trên ô tô.

Ứng dụng hỗ trợ đa dạng từ xe máy, ô tô đến đi bộ, mang lại hiệu quả dẫn đường tốt trên các trục đường lớn. Dẫu vậy, tại vùng ngoại thành hoặc nông thôn Việt Nam, độ chi tiết và tốc độ cập nhật địa điểm mới của Apple Maps vẫn đi sau đối thủ Google. Ứng dụng này miễn phí và chỉ khả dụng độc quyền trên các thiết bị thuộc hệ sinh thái Apple.

Vietmap Live (Phí thuê bao)

Vietmap Live dẫn đường chưa tối ưu, nhưng có tính năng cảnh báo giao thông hữu dụng. (Ảnh: Vietmap)

Được phát triển bởi chính doanh nghiệp Việt Nam (Vietmap), Vietmap Live là ứng dụng dẫn đường trực tuyến chuyên biệt nhằm giải quyết các bài toán đặc thù của giao thông trong nước. Bên cạnh chức năng chỉ đường cơ bản, tính năng tạo nên thương hiệu của Vietmap Live là hệ thống cảnh báo giao thông độc quyền: Nhắc nhở giới hạn tốc độ, camera phạt nguội, biển báo cấm vượt hay trạm thu phí được cập nhật liên tục hàng tuần với độ chính xác cao.

Được thiết kế tối ưu hóa cho xe ô tô, hiệu quả dẫn đường của ứng dụng ổn định nhờ dữ liệu phân làn và biển báo bám sát thực tế luật giao thông Việt Nam. Do phải duy trì đội ngũ khảo sát thực địa liên tục, Vietmap Live là dịch vụ trả phí với mức giá bản quyền chính hãng dao động khoảng 400.000 đến 590.000 đồng/năm. Dịch vụ cũng yêu cầu kết nối Internet để hoạt động nên có thể không khả dụng khi xe di chuyển đến khu vực lõm sóng, vùng sâu vùng xa, nơi kết nối dữ liệu di động kém.

Waze (Miễn phí)

Waze được ví như "mạng xã hội của các bác tài".

Cũng thuộc sở hữu của Google nhưng có xuất xứ ban đầu từ Israel, Waze vận hành theo triết lý khác biệt dựa trên sức mạnh của cộng đồng lái xe. Tính năng cơ bản vẫn là điều hướng, cảnh báo giao thông, song tính năng nâng cao của Waze là cho phép người dùng chủ động tương tác, báo cáo trực tiếp về các sự cố trên đường như tai nạn, chướng ngại vật, đoạn đường đang thi công hoặc vị trí kiểm tra của cảnh sát giao thông.

Waze đặc biệt hiệu quả khi dẫn đường cho xe ô tô di chuyển trong đô thị lớn vào giờ cao điểm, giúp tài xế né tránh ùn tắc linh hoạt nhờ dữ liệu báo cáo tức thời. Mặc dù vậy, tại Việt Nam, do số lượng người dùng chưa đủ lớn để tạo ra một cộng đồng báo cáo dày đặc, hiệu quả của Waze ở các tỉnh lẻ còn hạn chế. Ứng dụng này được cung cấp miễn phí trên thiết bị di động.

Navitel Navigator (Phí thuê bao)

Navitel có thể sử dụng ngoại tuyến, tạo nên thế mạnh riêng của dịch vụ bản đồ này. (Ảnh: Navitel Việt Nam)

Đến từ nhà cung cấp giải pháp định vị hàng đầu của Nga và được phân phối chính ngạch tại Việt Nam, Navitel Navigator nổi tiếng với khả năng hoạt động không cần kết nối mạng. Các tính năng cơ bản như hiển thị mô hình tòa nhà 3D và dẫn đường bằng giọng nói tiếng Việt được tích hợp đồng bộ. Tính năng nâng cao cốt lõi của Navitel chính là hệ thống bản đồ tỉnh thành được số hóa chi tiết, cho phép dẫn đường hoàn toàn offline qua GPS mà không tốn dung lượng 4G/5G.

Ứng dụng này được đánh giá tin cậy cho xe ô tô, đặc biệt trong các chuyến hành trình dài, đi qua vùng núi cao hoặc khu vực sóng điện thoại yếu. Dù giao diện có phần truyền thống và không cập nhật tắc đường nhanh như bản đồ trực tuyến, Navitel vẫn giữ vị trí vững chắc trên các đầu màn hình Android ô tô. Người dùng cần mua bản quyền trọn gói theo thiết bị hoặc theo năm để sử dụng đầy đủ dịch vụ.