4 trụ cột chiến lược để kiến tạo hệ sinh thái AI Việt Nam

(VTC News) -

Đó là một trong số những nội dung chia sẻ của ông Hồ Đức Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) tại Hội thảo chuyên đề “Trí tuệ nhân tạo (AI) – Thúc đẩy hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao và bán dẫn của Việt Nam” thuộc khuôn khổ SEMIEXPO Vietnam 2025.

Ông Hồ Đức Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia, phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: NIC)

Cụ thể, 4 trụ cột chiến lược gồm:

Thứ nhất, Việt Nam đang trình Quốc hội Dự án Luật Trí tuệ nhân tạo. Nếu được thông qua, Việt Nam sẽ nằm trong nhóm quốc gia tiên phong trên thế giới ban hành luật chuyên biệt về AI, cùng với EU, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Thứ hai, Nhà nước sẽ đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm tính toán hiệu năng cao (HPC), hướng tới tự chủ năng lực tính toán. Đây cũng là đơn đặt hàng lớn cho ngành công nghiệp bán dẫn trong nước.

Thứ ba, Chính phủ triển khai Quỹ Phát triển AI Quốc gia và cơ chế AI Voucher để hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới.

Thứ tư, xây dựng thế hệ “kỹ sư kép” vừa am hiểu phần cứng bán dẫn, vừa làm chủ các thuật toán AI tiên tiến.

Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia khẳng định: “AI và bán dẫn là hai mặt của một đồng xu, là đôi cánh để nền kinh tế Việt Nam bay lên. Nhà nước cam kết kiến tạo hệ sinh thái AI năng động, sáng tạo và tự chủ. Đồng thời, Nhà nước là ‘nhạc trưởng’ kết nối ba nhà: Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp”.

Cũng tại hội thảo, ông Hoàng Trung Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), nhấn mạnh với vai trò là đầu mối của Chính phủ trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, NIC đang tập trung thúc đẩy hợp tác công – tư và chuyển giao tri thức quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ lõi như AI, bán dẫn, điện tử và robot.

“Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn trở thành trung tâm sản xuất công nghệ cao trong khu vực. Trí tuệ nhân tạo sẽ là chất xúc tác giúp Việt Nam chuyển mình từ mô hình sản xuất truyền thống sang hệ sinh thái sản xuất dựa trên đổi mới sáng tạo – thông minh, tự động và bền vững”, ông Hoàng Trung Hiếu khẳng định.

Hội thảo “Trí tuệ nhân tạo (AI) – Thúc đẩy hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao và bán dẫn của Việt Nam” là một hoạt động trọng tâm trong chuỗi hợp tác quốc tế về công nghệ cao, nhằm kết nối Chính phủ, doanh nghiệp và học viện trong hành trình kiến tạo hệ sinh thái công nghệ mang bản sắc Việt Nam.