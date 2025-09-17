4 thực phẩm lành mạnh giúp tăng cường sản xuất collagen tự nhiên

(VTC News) -

Collagen là thành phần thiết yếu góp phần hình thành nên xương, da, cơ, gân và dây chằng của cơ thể. Khi cơ thể bạn sản sinh ra được nhiều collagen, làn da sẽ đàn hồi tốt hơn, trông bạn sẽ trẻ trung, ít bị lão hóa hơn. Theo Healthline, dưới đây là 4 thực phẩm lành mạnh giúp bạn tăng cường sản xuất collagen tự nhiên.

Collagen đóng vai trò then chốt trong việc giữ cho làn da luôn đàn hồi (Ảnh: Healthline)

Nha đam (lô hội)

Nha đam từ lâu được biết đến với công dụng làm dịu và hỗ trợ chữa lành vết thương khi bôi tại chỗ hoặc dùng đường uống. Hiệu quả trong việc điều trị vết cắt, bỏng của loại cây này đến từ khả năng kích thích cơ thể sản xuất collagen.

Nó có thể được bôi trực tiếp lên da ở dạng nguyên chất hoặc ở dạng nhiều sản phẩm có chứa nha đam. Ít nhất một nghiên cứu gợi ý rằng việc uống bổ sung nha đam sẽ cải thiện chất lượng da.

Nha đam thúc đẩy quá trình tạo collagen và elastin – hai loại protein quan trọng giúp da giữ được độ săn chắc, đàn hồi, đồng thời hạn chế nếp nhăn và dấu hiệu lão hóa. Lá nha đam chứa nhiều dưỡng chất và thường được chế biến thành gel để dùng trong các sản phẩm chăm sóc da. Gel này tác dụng cấp ẩm, làm dịu, thúc đẩy phục hồi da và hỗ trợ giảm mụn.

Thực phẩm chứa nhiều vitamin C

Vitamin C rất quan trọng cho quá trình tổng hợp axit hyaluronic. Axit hyaluronic được biết đến với công dụng đẩy nhanh thời gian phục hồi và giảm đau khớp. Nếu cơ thể không có đủ lượng vitamin C, bạn sẽ không hấp thu được tối đa lợi ích từ các loại thực phẩm chứa axit hyaluronic.

Nghiên cứu cho thấy axit hyaluronic có thể giúp tăng cường sản xuất collagen trong cơ thể con người. Axit hyaluronic có sẵn trong cơ thể một cách tự nhiên, nhưng sẽ giảm dần theo tuổi tác.

Ăn các loại thực phẩm giàu vitamin C và axit amin có thể làm tăng nồng độ axit hyaluronic và collagen trong cơ thể. Các loại thực phẩm như cam, ớt chuông đỏ, cải xoăn, bông cải xanh (súp lơ xanh) và dâu tây đều rất giàu vitamin C.

Nhân sâm

Nhân sâm có thể thẩm thấu vào da mà không gây tác dụng phụ, giúp duy trì độ săn chắc tự nhiên và thúc đẩy quá trình sản sinh collagen. Nghiên cứu cho thấy nhân sâm còn có khả năng bảo vệ da khỏi tác hại của tia UVB. Khi được bổ sung trực tiếp hoặc qua trà nhân sâm, các chất chống oxy hóa được giải phóng vào máu sẽ hỗ trợ bảo vệ tế bào khỏe mạnh và góp phần cải thiện độ sáng của làn da.

Rau mùi

Rau mùi là loại rau mộc quen thuộc trong nhiều món ăn, đồng thời là nguồn cung cấp vitamin C giúp kích thích sản xuất collagen. Loại rau này còn chứa acid linolenic – một hợp chất đã được nghiên cứu với khả năng chống lão hóa mạnh mẽ. Nhờ đặc tính chống oxy hóa, acid linolenic chứa chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do trong máu, ngăn ngừa phá vỡ các tế bào da khỏe mạnh.