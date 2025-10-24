3 nhân vật bí ẩn trong đường dây buôn lậu nửa tấn vàng từ Trung Quốc về Việt Nam

(VTC News) -

Trong vụ án buôn lậu hơn nửa tấn vàng từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 11 bị can, gồm 8 người về tội "Buôn lậu" và 3 người về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Tuy nhiên, trong vụ án này, có 3 cá nhân là mắt xích quan trọng nhưng đến nay chưa được làm rõ.

Đầu tiên là "Bà Béo" quốc tịch Trung Quốc, là người đã mua bán gần 100kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng, với Trần Thị Hoàn (40 tuổi, ở Lào Cai) - một trong 2 đối tượng cầm đầu.

Những bị can trong vụ án.

Theo kết luận điều tra, tháng 9/2024, Bà Béo chủ động tìm đến trụ sở Công ty Hoàn Huế (ở Lào Cai) để bán vàng, sau đó liên lạc với Hoàn để đề nghị cung cấp nguồn vàng nước ngoài.

Chỉ với thủ đoạn đơn giản là giấu vàng vào đế giày, từ ngày 17/9/2024 đến ngày 27/11/2024, người của Bà Béo hàng chục lần qua mắt lực lượng kiểm soát an ninh tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, vận chuyển vàng an toàn.

Người thứ 2 là Châu (quốc tịch Trung Quốc). Châu là đối tượng cung cấp vàng lậu cho Phạm Tuấn Hải (55 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long), để Hải bán lại cho Hoàn.

Theo thỏa thuận giữa Châu và Hải, Châu thuê một số người Trung Quốc giấu vàng trong túi áo, túi buộc quanh bụng... vận chuyển từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam. Sau đó, vàng được Hải giao cho nhân viên Công ty Hoàn Huế, có lần, Hải trực tiếp mang vàng đi giao cho khách của Hoàn tại Hà Nội.

Trong khoảng 3 tháng, từ tháng 9 đến tháng 12/2024, 449kg vàng đã được Hải mua của Châu để mang về Việt Nam tiêu thụ, tương đương giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng.

Người thứ 3 là A Vương. Theo kết luận điều tra, A Vương là trung gian thanh toán tiền mua bán vàng giữa Bà Béo và Trần Thị Hoàn.

Tuy nhiên, cả 3 đối tượng trên đều không có đầy đủ thông tin về nhân thân, lai lịch và nơi cư trú. Ngày 9/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu Bộ Công an có công văn và yêu cầu tương trợ tư pháp hình sự, đề nghị VKSND Tối cao phối hợp ủy thác cho VKSND Tối cao Trung Quốc xác minh làm rõ nhân thân, lý lịch, vai trò và hành vi của các đối tượng. Dù vậy, đến nay, kết quả xác minh chưa có.