2 thiếu niên ở Quảng Trị bỏ nhà, bắt xe ra Hà Nội vì tin lời người lạ trên mạng

(VTC News) -

Công an xã Ninh Châu (tỉnh Quảng Trị), cho biết, vừa kịp thời hỗ trợ 2 thiếu niên trở về với gia đình sau khi bỏ nhà, tự ý bắt xe đi Hà Nội theo lời hứa kiếm việc làm của người lạ qua mạng.

Cụ thể, vào khoảng 9h30p, ngày 3/11, trong quá trình triển khai lực lượng hỗ trợ người dân ứng phó với lũ lụt, Công an xã Ninh Châu nhận được tin báo từ nhà xe Quang Dũng (chạy tuyến Quảng Trị – Hà Nội) về việc trên xe có 2 em nhỏ đi một mình ra Hà Nội với nhiều dấu hiệu bất thường.

Công an xã Ninh Châu nhanh chóng phối hợp với nhà xe tổ chức đón dừng phương tiện và xác minh thông tin.

Công an xã Ninh Châu hỗ trợ 2 em T và Đ trở về với gia đình. (Ảnh: T.Q)

Qua kiểm tra, xác định 2 em này là L.Đ.T và L.Đ.T.Đ (cùng sinh năm 2010, trú phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Hai em trình bày, có quen biết một người qua mạng xã hội Facebook, người này hứa hẹn sẽ bố trí việc làm tại Hà Nội nên cả hai đã tự ý bỏ nhà đi mà không xin phép gia đình.

Nhận thấy việc 2 em tự ý bỏ nhà ra đi kiếm việc làm theo lời rủ rê qua mạng xã hội có dấu hiệu của hành vi lừa đảo, Công an xã Ninh Châu kịp thời ngăn chặn nhằm đảm bảo an toàn cho 2 em. Sau đó, Công an xã Ninh Châu đã liên hệ, kết nối với gia đình đưa các em về nhà quản lý, giáo dục.

Cùng ngày, người nhà nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc M. (SN 2007, học sinh lớp 12, trú tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) cho biết, gia đình đã tìm thấy cháu.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 31/10, sau khi tan học, M. đến siêu thị Big C Vinh chơi nhưng sau đó không trở về nhà. Gia đình đã nhiều lần liên hệ và tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.

Từ dữ liệu camera, gia đình phát hiện nữ sinh M. đã lên xe khách ra Hà Nội, sau đó tiếp tục di chuyển từ Hà Nội về bến xe Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) rồi đến bến xe Hà Tĩnh vào chiều 2/11. Đáng chú ý, có một người đàn ông lạ được cho là đã mua vé xe giúp M. trong hành trình này.

“Qua làm việc, người đàn ông nói chỉ thấy cháu đi một mình nên mua giúp vé, khẳng định không quen biết M.” mẹ của nữ sinh M. chia sẻ.