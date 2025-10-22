Xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng sau 4 ngày ra quân kiểm tra nồng độ cồn ở Cần Thơ

(VTC News) -

Thông tin trên được Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Cần Thơ cho biết chiều 22/10. Ngay sau lễ ra quân, lực lượng chức năng đã huy động đồng bộ các đơn vị nghiệp vụ, triển khai tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, đặc biệt tại khu vực nội thành, khu công nghiệp và những điểm đông dân cư.

Trong 4 ngày đầu, 174 tổ công tác với gần 800 lượt cán bộ, chiến sĩ được bố trí tuần tra lưu động kết hợp chốt kiểm tra cố định, nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện.

Công an TP. Cần Thơ triển khai kiểm tra, xử lý nồng độ cồn. (Ảnh: Hoàng Dung)

Theo thống kê, các vi phạm chủ yếu xảy ra trong khung giờ từ 18h đến 24h, thời điểm mật độ phương tiện tăng cao và hoạt động vui chơi, giải trí diễn ra sôi động.

Thượng tá Trần Tấn Bền – Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Cần Thơ cho biết, đợt cao điểm lần này có nhiều điểm mới, trong đó đáng chú ý là mô hình “tuần tra không giới hạn không gian, thời gian”. Lực lượng CSGT phối hợp đồng bộ với Cảnh sát cơ động, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an cơ sở để kiểm tra trên tất cả tuyến đường, bảo đảm kiểm soát chặt và xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm nồng độ cồn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí, Thượng tá Bền khẳng định.

Song song với kiểm tra, Công an TP. Cần Thơ cũng đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông, đa dạng hóa hình thức truyền thông để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Đồng thời, hoạt động này được triển khai phù hợp với Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn 2045 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.