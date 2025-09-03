Xu hướng Home Resort mới: Vừa an cư, vừa nghỉ dưỡng, vừa sinh lời

(VTC News) -

Hấp lực của mô hình Home Resort

Trong bối cảnh xu hướng sống xanh, nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe ngày càng lên ngôi, các sản phẩm Home resort ven biển đang trở thành tâm điểm quan tâm của giới đầu tư. Không đơn thuần là nơi nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng, Home resort còn mang lại tiềm năng khai thác sinh lợi hấp dẫn.

Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay, số lượng dự án phát triển theo mô hình Home Resort - một phiên bản nâng cấp của Second Home vẫn còn hạn chế. Các chuyên gia cho rằng, việc kiến tạo Home Resort không hề đơn giản, bởi đây là sự tổng hòa của nhiều yếu tố: Vị trí thuận lợi, cảnh quan hài hòa, môi trường trong lành.

Bản chất vẫn là một tư gia, loại hình này đòi hỏi sự riêng tư, tách biệt nhưng đồng thời phải đảm bảo tính kết nối và hệ tiện ích đầy đủ cho cuộc sống thường nhật.

Home Resort mở ra một không gian sống hòa quyện cùng nghỉ dưỡng, nơi mỗi ngày đều mang dáng dấp của kỳ nghỉ riêng tư. (Hình: Avana Tropic Villa)

Với thế hệ nhà đầu tư mới, Home Resort được định nghĩa như một “tài sản kép”: Vừa là không gian nghỉ dưỡng mang lại giá trị tinh thần, vừa là kênh đầu tư tài chính thông minh. Xu hướng này vốn không mới trên thế giới, nhưng tại Việt Nam đang dần trở thành lựa chọn chiến lược, nhất là sau đại dịch, khi nhu cầu tìm về thiên nhiên, sự riêng tư và chủ động trong nghỉ dưỡng ngày càng tăng.

Sự kết hợp giữa giá trị an cư và khả năng sinh lời đã tạo nên sức hút đặc biệt cho bất động sản ven biển theo mô hình Home Resort. Không chỉ là một trào lưu sống mới, phân khúc này còn mở ra triển vọng tăng trưởng dài hạn cho những nhà đầu tư biết nắm bắt cơ hội.

Home Resort ở đâu mới dành cho người miền Nam

Chỉ cách TP.HCM khoảng 90km, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) trở thành điểm đến tiềm năng của dòng sản phẩm Home Resort. Đây là vùng đất hiếm hoi hội tụ cả núi, rừng, biển và đảo - nền tảng quan trọng để hình thành những khu nghỉ dưỡng bền vững, đa dạng.

Với hơn 300 km đường bờ biển, trong đó có 156 km bãi tắm thoai thoải, nước biển trong xanh, địa phương này được đánh giá có lợi thế vượt trội để phát triển các resort cao cấp gắn liền với loại hình thể thao biển. Ngoài ra, khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu cùng hệ thống suối khoáng nóng hơn 70 điểm phun lộ thiên (35 - 82°C) tạo thêm dư địa lớn cho du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe.

Vì thế, sức hút của bất động sản ven biển Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) ngày càng rõ nét. Thống kê từ Công ty Cổ phần Property Guru Việt Nam cho thấy, lượng tìm kiếm bất động sản tại khu vực này trong tháng 3/2025 đã tăng 42% so với tháng trước đó. Giới đầu tư đánh giá bất động sản ven biển Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) là “tài sản giá trị thực” nhờ nguồn cung hiếm, giá trị bền vững và triển vọng sinh lời rõ rệt, nhất là sau khi địa phương này chính thức sáp nhập với TP.HCM.

Lượng tìm kiếm bất động sản tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) tăng mạnh, cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của bất động sản ven biển.

Bên cạnh đó, khả năng kết nối của Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) liên tục được nâng cấp, mở ra cơ hội lớn cho phân khúc Home Resort.

Loạt dự án trọng điểm đang được đẩy nhanh: Mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành lên 8 - 10 làn từ ngày 19/8; cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến hoàn thành toàn tuyến năm 2026; cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đưa vào sử dụng từ tháng 9/2025; Vành đai 3 hoàn thành tuyến chính vào tháng 12/2025; cao tốc Long Thành - Hồ Tràm đang tăng tốc triển khai.

Đặc biệt, khi sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vận hành từ năm 2026 với công suất 25 triệu lượt khách/năm, lượng khách quốc tế đổ về sẽ gia tăng mạnh, tạo động lực lớn cho phân khúc Home Resort tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) trong bối cảnh thị trường nghỉ dưỡng còn khan hiếm nguồn cung chất lượng cao.

Trong bức tranh phát triển chung, Đất Đỏ nổi lên như “vùng giá trũng” giàu tiềm năng. Nơi đây vừa giữ được cảnh quan nguyên sơ, vừa thừa hưởng trực tiếp lợi thế từ hạ tầng và quá trình sáp nhập đô thị. Với vị trí trung tâm trên trục biển Đông Nam, chỉ khoảng 90 phút di chuyển từ TP.HCM và chưa đầy 10 phút để tiếp cận bờ biển, Đất Đỏ được đánh giá là điểm đến chiến lược cho các dự án Home Resort chuẩn quốc tế.

Theo khảo sát của Công ty Cổ phần Property Guru Việt Nam, giá đất nền tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) hiện dao động khoảng 40 - 65 triệu đồng/m² ở khu trung tâm và 25 - 35 triệu đồng/m² tại khu vực ven biển. Đây là mức giá được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng trong trung và dài hạn, mở ra cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm điểm đến mới như Đất Đỏ.