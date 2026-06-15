XSMT 15/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 15/6/2026

XSMT thứ 2 ngày 15/6. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 15/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Trong kỳ quay này, KQXSMT 15/6/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 15/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 15/6/2026 - Xổ số miền Trung thứ 2 mới nhất

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Kết quả xổ số miền Trung ngày 13/6/2026, cập nhật KQXSMT thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

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Kết quả xổ số miền Trung ngày 11/6/2026, cập nhật KQXSMT thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

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Kết quả xổ số miền Trung ngày 10/6/2026, cập nhật KQXSMT thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 10/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 10/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ Hai: XSMT sẽ được tiến hành quay tại Phú Yên (XSPY), Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT sẽ được tiến hành mở thưởng ở Đắk Lắk (XSDLK), Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: XSMT sẽ được tiến hành quay tại Đà Nẵng (XSDNA), Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: XSMT sẽ được tiến hành mở thưởng ở Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT), Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: XSMT sẽ được tiến hành quay tại Gia Lai (XSGL), Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT sẽ được tiến hành mở thưởng ở Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG), Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT sẽ được tiến hành quay tại Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH), Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời hạn trả thưởng XSMT

- Theo quy định hiện hành, công ty xổ số kiến thiết phải thanh toán đầy đủ giá trị giải thưởng cho người trúng sau khi hoàn tất việc kiểm tra và xác nhận hồ sơ hợp lệ. Thời gian chi trả tối đa là 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng.

- Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại hoặc cần xác minh thêm thông tin liên quan đến vé trúng thưởng, quá trình thanh toán có thể được gia hạn cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

- Để đủ điều kiện nhận thưởng, vé số phải được phát hành hợp lệ bởi Công ty XSKT và có thông tin trùng khớp với kỳ quay, ngày mở thưởng cũng như kết quả trúng thưởng đã công bố.

- Dãy số dự thưởng trên vé phải khớp với một trong các hạng giải của kỳ quay tương ứng. Bên cạnh đó, vé cần còn nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa hoặc sửa đổi thông tin và phải được xuất trình trong thời hạn lĩnh thưởng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng.

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