Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlog trong vụ kẹo Kera

Sáng 19/11, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm, xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục và đồng phạm liên quan đến vụ án kẹo Kera.

