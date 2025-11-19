+
++
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlog trong vụ kẹo Kera
(VTC News) -
Sáng 19/11, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm, xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục và đồng phạm liên quan đến vụ án kẹo Kera.
Đăng Khoa
Tin mới
Cuộc đời thăng trầm của 2 nàng Chúc Anh Đài kinh điển nhất màn ảnh
08:33 19/11/2025
Sao thế giới
Hoa hậu Thùy Tiên và Hằng Du mục được áp giải tới tòa
08:26 19/11/2025
VTC NEWS TV
Hàng trăm nhà dân ở Đắk Lắk ngập sâu qua nóc, người dân bị cô lập kêu cứu
08:16 19/11/2025
Tin nóng
Mua nhà chung cư cần lưu ý gì về phong thủy?
08:00 19/11/2025
Gia đình
Bí quyết tìm việc cho người đi làm lâu năm muốn thay đổi môi trường
08:00 19/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Võ sĩ Kazakhstan thách thức võ lâm Trung Quốc, dân mạng đòi cao thủ ứng chiến
07:50 19/11/2025
Võ Thuật
Xem trực tiếp đội tuyển Việt Nam vs Lào, vòng loại Asian Cup 2027 trên kênh nào?
07:48 19/11/2025
Lịch bóng đá
Tài xế xe ôm Hà Nội nhóm bếp lửa sưởi ấm trong đêm rét 13°C
07:46 19/11/2025
Tin nóng
Tuyên bố chung về Thiết lập Đối tác Chiến lược giữa Kuwait và Việt Nam
07:32 19/11/2025
Thời sự quốc tế
Từ cậu bé từng thu mình đến thầy giáo công nghệ đưa học trò vươn tầm quốc tế
07:27 19/11/2025
Chân dung
Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027 mới nhất tháng 11
07:23 19/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Mưa rét ở Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc kéo dài đến khi nào?
07:18 19/11/2025
Thời tiết
Đội hình dự kiến Việt Nam vs Lào: Xuân Son trở lại
07:18 19/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Con tôi khóc đêm, hàng xóm trả thù bằng cách bật nhạc ầm ĩ
07:15 19/11/2025
Gia đình
Có gì trong thoả thuận lịch sử mang về cho Mỹ gói đầu tư 1.000 tỷ USD?
07:07 19/11/2025
Thời sự quốc tế
Quốc hội Mỹ thông qua việc tiết lộ hồ sơ Epstein, ông Trump chuẩn bị ký
07:04 19/11/2025
Thời sự quốc tế
Tại sao quy tắc đi bộ 6-6-6 đang trở thành xu hướng rèn luyện được yêu thích?
07:00 19/11/2025
Khỏe đẹp
Hướng tới nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU lên đối tác chiến lược toàn diện
06:58 19/11/2025
Thời sự quốc tế
Nga thay đổi chiến thuật, quyết giành quyền kiểm soát Pokrovsk
06:47 19/11/2025
Tư liệu
Giá vàng hôm nay 19/11: Quay đầu đi lên
06:37 19/11/2025
Tin giá vàng
Cận cảnh lũ cuốn sập cầu Nước Bao, xã dựng cầu tạm phá thế cô lập 1.200 người
06:36 19/11/2025
Đời sống
Toàn cảnh nơi ở mới của người dân ven hồ Hoàn Kiếm sau di dời
06:30 19/11/2025
Tin nóng
Các mẫu thiệp đẹp chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
06:30 19/11/2025
Gia đình
Siêu đô thị: Xu hướng mới của thị trường bất động sản
06:30 19/11/2025
Bất động sản
Giá xăng dầu hôm nay 19/11: Tăng trở lại
06:25 19/11/2025
Thị trường
Thần đồng AI Trung Quốc thành tỷ phú nhờ lệnh cấm vận chip từ Mỹ
06:14 19/11/2025
Khoa học - Công nghệ
Ghế an toàn cho trẻ trên ô tô: Quy định đã có, sao phụ huynh vẫn bối rối?
06:09 19/11/2025
Tin xe 247
Kích thước gara ô tô trong nhà bao nhiêu phù hợp?
06:09 19/11/2025
Bất động sản
Dẫn đến tận công ty để đàm phán mua trực tiếp nhà ở xã hội
06:00 19/11/2025
Bất động sản
Cloudflare nói gì về sự cố khiến một phần Internet toàn cầu đóng băng?
06:00 19/11/2025
Khám phá