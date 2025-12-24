Xem xét thông qua nghị quyết về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đô thị

(VTC News) -

Theo thông cáo từ Văn phòng Quốc hội, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 52 (đợt 2), ngày 24/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 2 nghị quyết về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đô thị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: quochoi.vn)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua nghị quyết quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử; xem xét, thông qua Chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2026.

Cùng đó, xem xét, thông qua 3 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân về: hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội; hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật; hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 10); xem xét, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2025; xem xét, thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2026 của Quốc hội và cho ý kiến về chương trình đối ngoại, hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước và các nhóm nghị sĩ hữu nghị.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.