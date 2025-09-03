Đóng

Xem trực tiếp Trung Quốc duyệt binh quy mô lớn tại Thiên An Môn

(VTC News) -

8h sáng 3/9 tại Quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc tổ chức lễ duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II.

Thu Hà
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới