Xem trực tiếp CAHN đấu với Bắc Kinh Quốc An hôm nay 27/11 trên kênh nào?

(VTC News) -

Câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) đấu với Bắc Kinh Quốc An ở lượt trận thứ 5, vòng bảng AFC Champions League Two 2025-2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên kênh K+SPORT 1. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu CAHN vs Bắc Kinh Quốc An nhanh nhất.

Sau 4 lượt đấu, CLB CAHN tạm đứng thứ hai tại bảng E. Đại diện của bóng đá Việt Nam mới giành được 1 chiến thắng trước Tai Po của Hong Kong (Trung Quốc), còn lại là 2 trận hoà và 1 thất bại. Ở lượt đi CLB Công an Hà Nội bị Bắc Kinh Quốc An cầm hoà đầy đáng tiếc trên sân khách.

CAHN liên tục mất điểm ở cúp châu Á.

Thành tích 5 điểm sau 5 lượt trận của CAHN chưa tương xứng với kỳ vọng. Đội bóng của huấn luyện viên Alexandre Polking chơi không tồi trước các đội được đánh giá mạnh nhất bảng là Macarthur (Australia) và Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc).

Tuy nhiên, đội bóng Việt Nam liên tiếp mất điểm theo kịch bản quen thuộc. Họ tấn công tốt nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội. Trong khi đó, hàng thủ lộ ra sơ hở khi đối thủ phản công, đặc biệt ở hiệp 2. Huấn luyện viên Polking cũng không có nhiều phương án dự bị chất lượng tốt để điều chỉnh khi cần.

Bắc Kinh Quốc An khởi đầu giải bằng 3 trận liên tiếp không thắng. Tuy nhiên, việc đánh bại Tai Po ở lượt thứ tư giúp đại diện Trung Quốc vươn lên bằng điểm với CAHN. Cục diện cuộc cạnh tranh suất đi tiếp tại bảng đấu này vì thế càng trở nên khó lường.

Trận CAHN gặp Bắc Kinh Quốc An là màn so tài của 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Đại diện của bóng đá Việt Nam cần chiến thắng để chiếm ưu thế trước lượt trận quyết định. Nếu thua, Nguyễn Quang Hải và đồng đội đối mặt với nguy cơ bị loại rất cao.

Trận đấu giữa CAHN và Bắc Kinh Quốc An diễn ra lúc 19h15 ngày 27/11 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội).