Xe tải đâm ô tô đầu kéo làm 1 người tử vong: Cục CSGT phát cảnh báo khẩn

Sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 21/4 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn khiến 1 người tử vong, Cục CSGT (Bộ Công an) đã phát đi cảnh báo khẩn về nguy cơ mất an toàn khi dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định trên đường cao tốc.

Theo lực lượng chức năng, làn dừng xe khẩn cấp chỉ được sử dụng trong các trường hợp phương tiện gặp sự cố kỹ thuật hoặc tình huống bất khả kháng.

Việc dừng xe tại đây để nghỉ ngơi, sử dụng điện thoại hoặc xử lý công việc cá nhân là hành vi bị nghiêm cấm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Đồng thời, các trường hợp điều khiển phương tiện đi vào làn khẩn cấp không đúng quy định cũng sẽ bị xử lý theo quy định.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: Cục CSGT)

Cục CSGT nhấn mạnh, khi buộc phải dừng xe trên cao tốc, tài xế cần bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt thiết bị cảnh báo từ xa phía sau phương tiện để các xe khác kịp thời nhận biết và giảm tốc.

Việc không thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Đối với trường hợp xảy ra vào ban đêm, nguy cơ tai nạn càng gia tăng do tầm nhìn hạn chế trong khi các phương tiện lưu thông với tốc độ cao. Lực lượng chức năng khuyến cáo tài xế cần nhanh chóng rời khỏi phương tiện, di chuyển đến vị trí an toàn và chủ động trang bị áo phản quang để tăng khả năng nhận diện.

Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi dừng, đỗ sai quy định cũng như đi vào làn khẩn cấp trái phép nhằm phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự.

Trước đó, vào khoảng 4h25 ngày 21/4, tại Km192 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45 - Nghi Sơn, đoạn qua xã Hồng Vân (TP Hà Nội), xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe đầu kéo kéo theo sơ mi rơ moóc.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải do anh Trương Đức D. (SN 1986, trú TP Đà Nẵng) cầm lái đã va chạm với xe đầu kéo mang BKS 88H-015.82 kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 15R-066.02 do anh Nguyễn Văn D. (SN 1985, trú tỉnh Phú Thọ) cầm lái. Cú tông mạnh khiến tài xế xe đầu kéo tử vong tại chỗ, hai phương tiện hư hỏng nặng.

Nguyên nhân bước đầu được xác định do xe tải đã đâm vào xe đầu kéo đang dừng tại làn khẩn cấp trên cao tốc.