Xe điện khó gửi, xe xăng sẽ hạn chế, dân mạng rủ nhau đi buýt, xe đạp công cộng

Chuyện chung cư HH Linh Đàm, phường Phương Liệt, Hà Nội cấm gửi xe điện gây bức xúc mạnh mẽ cho cư dân và khiến chính quyền phường phải can thiệp. Cụ thể, ban quản lý chung cư thông báo từ ngày 1/12 sẽ dừng tiếp nhận đăng ký mới đối với xe máy điện và xe đạp điện, và đến ngày 1/2/2026 sẽ chấm dứt hoàn toàn việc cho gửi bất kỳ loại xe điện nào dưới hầm. Sau khi hàng nghìn dân cư phản đối dữ dội, UBND phường yêu cầu hủy "lệnh cấm" này.

Thật ra trước đó, không ít khu chung cư mini, khu trọ ở Hà Nội cũng từ chối cho để xe máy điện, xe đạp điện trong nhà vì lo ngại nguy cơ cháy nổ, khiến khách thuê trọ gặp nhiều khó khăn. Do HH Linh Đàm là khu chung cư lớn, việc "cấm xe điện" ảnh hưởng đến quá nhiều người nên vấn đề này trở nên "cực nóng" và trở thành chủ đề bàn luận thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.

Vấn đề được đặt ra là: Xe xăng sẽ bị hạn chế và dần dần sẽ bị loại bỏ ở Hà Nội - xu hướng tất yếu để cải thiện môi trường sống, trong khi xe điện lại khó tìm chỗ gửi, vậy người dân di chuyển bằng gì khi mà ai cũng phải đi làm mỗi ngày? Xe đạp, xe đạp điện công cộng và xe buýt là giải pháp thay thế được nhiều người đề xuất.

Thông báo của chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hà Nội.

"Hà Nội đang thí điểm 500 xe đạp điện công cộng. Tôi nghĩ không cần mua xe mới làm gì, đi luôn xe đạp điện vừa rẻ, vừa tiện"; "Xe đạp điện công cộng xuất hiện đúng lúc tôi đang bế tắc nhất, không biết mua xe mới để vào đâu"; "Chuyển hết sang đi xe buýt đôi khi lại hay. Giờ các tuyến cũng nhiều, chịu khó đi bộ vài trăm mét là có bến"...

"Mua xe điện mà bị chung cư cấm như vậy thì rất thiệt thòi cho người dân. Họ phải đem ra ngoài các bãi xe tư nhân, mất phí vài trăm nghìn đến cả triệu đồng mỗi tháng. Mình chuyển sang đi xe buýt, xe đạp điện công cộng cho vừa rẻ, vừa tiện lợi", Ngọc Long bình luận.

Phan Giang chia sẻ: "Tôi bỏ đi xe máy cũng được 1 năm nay. Thời gian đầu cũng có chút bất tiện nhưng giờ tôi thích đi bộ và dần quen với các tuyến nên thấy không khó khăn gì. Trên xe buýt thì có thể ngắm phố phường, nghe nhạc, tranh thủ đọc sách, học tiếng Anh".

Bên cạnh đó, nhiều người chia sẻ lợi ích của việc sử dụng phương tiện công cộng. "100 người đi xe buýt sẽ giảm 100 xe máy đi ngoài đường, sẽ có bao nhiêu lợi ích. Xe buýt di chuyển chậm một phần cũng do phương tiện cá nhân quá nhiều. Nếu mọi người đều đi xe buýt thì tự khắc mật độ giao thông cũng giảm đi. Bên cạnh đó, khói bụi ô nhiễm cũng không còn", Mai Chi chia sẻ.

Phương Anh viết: "Công việc mỗi ngày 8 tiếng mệt mỏi đến mức vắt cạn kiệt sức lực. Hết giờ làm, tôi vô cùng mệt mỏi khi phải lái xe căng thẳng. Từ khi chọn đi xe buýt thì chỉ cắm tai nghe rồi nghe nhạc thảnh thơi. Về nhà có thể muộn hơn một chút nhưng tinh thần tốt hơn rất nhiều".

Thu Giang bình luận: "Giờ công nghệ hiện đại, tôi có thể tùy theo tuyến đường, mật độ giao thông mà chọn xe buýt hoặc thuê xe đạp công cộng, rất tiện lợi. Nếu bạn đi làm xa thì dùng buýt càng tiện lợi, nhưng cũng phải thay đổi nhiều thói quen để thích nghi như phải đi bộ, phải dậy sớm. Tuy nhiên, lâu dần cũng thành quen".

Về việc ban quản lý chung cư HH Linh Đàm và một số chủ nhà trọ, chung cư mini không nhận xe điện gây khó khăn cho dân cư, cộng đồng mạng cho rằng nếu lo cháy nổ thì phải tìm giải pháp thay vì từ chối loại phương tiện chủ lưu của tương lai: "Chung cư nên quản lý chặt chẽ thay vì cấm triệt để như vậy. Chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện không chỉ đơn thuần là thay đổi sang phương tiện mà còn cần nâng cấp hạ tầng đồng bộ. Ưu tiên lớn nhất vẫn là sự tiện lợi của tất cả mọi người".

Huyền My nêu bài học kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc quản lý xe điện: "Như bên Trung Quốc, họ có các trạm sạc, trạm đổi pin xe điện ven đường rất tiện. Hầm gửi xe không còn nỗi lo phải sạc hàng nghìn xe cùng một lúc qua đêm, tránh được quá tải điện năng. Tôi mong hạ tầng công cộng được đồng bộ như vậy thì mới an tâm chuyển đổi sang xe điện".