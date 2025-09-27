(VTC News) -

Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết đơn vị vừa phát hiện xe đầu kéo vận chuyển khoảng 30 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, quá trình làm nhiệm vụ kiểm tra tải trọng tại Km 792 Quốc lộ 1A (thuộc phường Phong Điền), tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an TP Huế phát hiện xe đầu kéo mang biển số 38H-032.45 kéo theo rơ-moóc 50RM-070.91 có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện này chở hàng vượt tải trọng thiết kế 10%-30% và vượt tải trọng trục cho phép của cầu, đường bộ 27,92%.

Xe đầu kéo chở 30 tấn thịt lợn, dê và chân gà không rõ nguồn gốc bị lực lượng CSGT phát hiện, bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Trên xe còn chở khoảng 30 tấn sản phẩm động vật gồm thịt lợn, thịt dê, chân gà… nhưng không có giấy chứng nhận kiểm dịch, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hay hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tổ công tác lập biên bản, bàn giao phương tiện và số hàng hóa cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Huế để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cách đây hơn một tháng, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT Công an TP Huế phát hiện một xe tải chở gần 30 tấn đường không rõ nguồn gốc, trị giá khoảng 600 triệu đồng. Thời điểm trên, tài xế Phạm Tấn Tâm (SN 1993, ngụ phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa.