Xác minh danh tính thi thể người đàn ông trên sông Hương

(VTC News) -

UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết, người dân vừa phát hiện thi thể một người đàn ông trên sông Hương.

Theo đó, công an phường tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một thi thể nam giới nổi trên sông Hương nên có mặt kiểm tra, xác minh hiện trường. Đội 0 đồng Huế phối hợp lực lượng chức năng thực hiện vớt thi thể lên bờ.

Lực lượng chức năng đang trục vớt thi thể nạn nhân lên để phục vụ công tác khám nghiệm. (Ảnh: Nhật Hoàng)

Qua xác minh ban đầu, gia đình chị N.T.T.X. (SN 1980, trú đường Nguyễn Trãi, TP Huế) đến nhận dạng và xác định nạn nhân là ông H.N.T. (SN 1978), chồng chị X.

Hiện Công an phường Thuận Hóa đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, cơ quan pháp y và Viện Kiểm sát khu vực 1 đang xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cách đây khoảng 1 tháng, UBND phường Thủy Xuân (TP Huế) cho biết, đang phối hợp với lực lượng công an đến hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân người đàn ông được phát hiện chết trong ô tô Land Cruiser trên đồi Thiên An (phường Thủy Xuân).

Theo thông tin ban đầu nạn nhân sinh năm 1980 trú phường Mỹ Thượng (TP Huế).

Cũng liên quan đến thông tin này, lãnh đạo UBND TP Huế cho biết, cơ quan công an đang điều tra, xử lý.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tự tử ở khu vực đồi Thiên An (trước đan viện Thiên An).

Thời gian nạn nhân tử vong cách đây khoảng 3 ngày, thi thể đang phân huỷ. Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.