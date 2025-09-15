Xác định 16 đội bóng vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025-2026

(VTC News) -

Vòng loại Cúp Quốc gia mùa giải 2025-2026 khép lại với 9 đội bóng giành quyền đi tiếp. Đó là TP.HCM, Long An, Ninh Bình, Hoàng Anh Gia Lai, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Đồng Nai và Thể Công Viettel.

Theo kết quả bốc thăm trước giải, các câu lạc bộ Công an TP.HCM, Sông Lam Nghệ An, Nam Định, Công an Hà Nội, Hải Phòng và PVF CAND vào thẳng vòng 1/8. Khánh Hòa cũng giành quyền đi tiếp mà không cần thi đấu vòng loại do đối thủ là câu lạc bộ Hòa Bình bỏ giải.

CLB Đồng Nai gây bất ngờ khi loại Becamex TP.HCM.

Như vậy, toàn bộ 16 đội tham dự vòng 1/8 Cúp Quốc gia được xác định, trong đó có 4 câu lạc bộ của giải Hạng Nhất và 12 đại diện V.League. Các trận đấu dự kiến diễn ra vào tháng 11/2025.

Bất ngờ lớn nhất ở vòng loại Cúp Quốc gia 2025-2026 là chiến thắng của Đồng Nai trước Becamex TP.HCM. Dù không có Nguyễn Công Phượng trong đội hình, đội bóng của giải Hạng Nhất vẫn đánh bại đối thủ được đánh giá mạnh hơn.

Trong 4 câu lạc bộ V.League gặp các đối thủ hạng dưới ở vòng này, duy nhất Becamex TP.HCM bị loại. Còn lại, Ninh Bình giành chiến thắng với tỷ số 4-2 trước Phú Thọ - câu lạc bộ vừa đổi tên và chuyển địa điểm vài ngày trước đó. Hà Tĩnh vượt qua Quảng Ninh với tỷ số 1-0. Đà Nẵng thắng 2-0 trước Thanh Niên TP.HCM.

Danh sách trận đấu vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025-2026

CLB Công an TP.HCM vs TP.HCM

Đồng Nai vs Hà Tĩnh

Sông Lam Nghệ An vs Đà Nẵng

Nam Định vs Long An

CLB Công an Hà Nội vs Thể Công Viettel

Khánh Hoà vs Bắc Ninh

Hải Phòng vs Ninh Bình

PVF-CAND vs Hoàng Anh Gia Lai.