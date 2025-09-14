Cận cảnh bàn thắng duy nhất loại Hà Nội FC khỏi Cúp Quốc gia

(VTC News) -

Highlight Thể Công Viettel 1-0 Hà Nội FC

Hà Nội FC nối dài chuỗi trận đáng thất vọng sau khởi đầu không tốt ở V.League. Tối 14/9, đội bóng Thủ đô đánh dấu thất bại đầu tiên trong các mục tiêu ở mùa giải này. Đoàn quân của huấn luyện viên Makoto Teguramori bị loại khỏi Cúp Quốc gia ngay ở vòng đấu đầu tiên.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Thể Công Viettel ghi bàn thắng quyết định của trận đấu ở hiệp 2. Từ pha mất bóng ở giữa sân của đối thủ, Thể Công Viettel chỉ cần 2 đường chuyền, 3 cầu thủ chạm bóng để đánh bại Hà Nội FC. Pedro Henrique là người ghi bàn.