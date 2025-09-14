Công Phượng vắng mặt, cựu sao HAGL ghi bàn siêu phẩm giúp đội Hạng Nhất gây sốc

(VTC News) -

Highlight Đồng Nai 3-1 Becamex TP.HCM

Bất ngờ đầu tiên của Cúp Quốc gia 2025-2026 là chiến thắng 3-1 của Đồng Nai trước Becamex TP.HCM. Ở trận đấu này, đội chủ nhà không có sự phục vụ của Nguyễn Công Phượng. Trong khi đó, Trần Minh Vương chỉ vào sân ở hiệp 2 nhưng vẫn tạo dấu ấn đậm nét.

Đồng Nai vượt lên ở ngay phút thứ tư với cú đá phạt đền của Sandro. Cao Quốc Khánh gỡ hòa cho Becamex TP.HCM ngay trong hiệp một.

Phút 64, Minh Vương thực hiện cú sút phạt tuyệt đẹp đưa đội bóng của giải Hạng Nhất dẫn trước 2-1. Không lâu sau đó, chính cựu tiền vệ HAGL thực hiện cú đá phạt góc để Lưu Tự Nhân đánh đầu ấn định chiến thắng 3-1.