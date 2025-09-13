Quang Hải ghi bàn, CLB Công an Hà Nội chiếm ngôi đầu V.League

(VTC News) -

Highlight CAHN 2-1 Hải Phòng

CLB Công an Hà Nội chiếm ưu thế trên sân nhà. Dù vậy, đội bóng ngành công an phải chờ tới hiệp 2 mới có bàn thắng mở tỷ số nhờ cú sút xa của Nguyễn Quang Hải. Sau đó vài phút, Nguyễn Đình Bắc kiến tạo cho Leo Artur nhân đôi cách biệt.

Đến cuối trận, Hải Phòng rút ngắn tỷ số với pha làm bàn của Bùi Tiến Dụng. Tuy nhiên, thời gian còn lại không đủ để đội khách gỡ hòa.