Chửi trọng tài rồi bỏ chạy, trợ lý HLV Công an Hà Nội vẫn bị phạt

Chiều 25/8, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định phạt ông Luis Filipe Viegas - trợ lý huấn luyện viên của câu lạc bộ Công an Hà Nội - theo khoản 1 điều 58 Quy định về kỷ luật. Ông Viegas bị đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận và nộp phạt 5 triệu đồng. Như vậy, huấn luyện viên Alexandre Polking sẽ không có trợ lý này trong 2 trận đấu tiếp theo tại V.League 2025-2026 (lần lượt gặp Hà Nội và Hải Phòng).

Hành vi vi phạm của ông Viegas xảy ra trong trận đấu giữa Becamex TP.HCM và Công an Hà Nội tối 24/8 trên sân vận động Bình Dương (TP.HCM). Vị trợ lý huấn luyện viên của CAHN phản ứng lại các quyết định của trọng tài và bị phạt thẻ vàng.

Trợ lý của huấn luyện viên CLB Công an Hà Nội bỏ chạy vào phòng nghỉ để trốn thẻ phạt.

Sau đó, ông Viegas tiếp tục la hét và có hành động không đẹp. Khi trọng tài chính Lê Vũ Linh tiến đến khu vực kỹ thuật của câu lạc bộ Công an Hà Nội, ông Viegas chạy thẳng vào khu vực phòng nghỉ và nhất quyết khong ra ngoài.

Trận đấu gián đoạn trong 5 phút khi ông Lê Vũ Linh không thể phạt thẻ. Huấn luyện viên Alexandre Polking đành phải cúi lạy ra hiệu xin lỗi trọng tài rồi nhận thẻ vàng.

Theo luật bóng đá của IFAB (Hội đồng bóng đá quốc tế), nếu trọng tài chính không xác định được các hành vi phản ứng quá mức cho phép trong khu kĩ thuật xuất phát từ ai, người chịu trách nhiệm cao nhất trong khu kĩ thuật sẽ phải nhận thẻ phạt.

Trường hợp này, do ông Viegas chạy đi trước khi ông Lê Vũ Linh kết luận vị trợ lý này phạm lỗi. Có thể trọng tài chính coi như không xác định được người phạm lỗi trong khu vực kỹ thuật (do người này đã rời đi) và áp dụng luật cho huấn viên trưởng CLB Công an Hà Nội - ông Polking phải chịu trách nhiệm.