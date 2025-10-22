Vụ nghi phóng hỏa ở Gia Lai: Nạn nhân nhỏ tuổi bỏng độ IV, phải thở máy

(VTC News) -

Thông tin từ bệnh viện, bé trai N.M.T. (sinh năm 2020) được chuyển từ Bệnh viện tỉnh Gia Lai đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng sốc giảm thể tích, suy hô hấp nặng. Bé T. là nạn nhân trong vụ cháy nghi do phóng hỏa ở đường Đỗ Trạc, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) rạng sáng 19/10.

Khi nhập viện, bệnh nhi tỉnh, mạch khó bắt, huyết áp kẹp, bỏng sâu vùng đầu, mặt, cổ, ngực, lưng và tứ chi, tình trạng bỏng xăng rất nặng, diện tích bỏng lên đến 65%, tổn thương sâu độ III-IV ở nhiều vị trí trên cơ thể.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn, tiến hành thở máy, bù dịch, dùng kháng sinh và thay băng điều trị bỏng chuyên sâu tại khoa Phỏng - Tạo hình.

Hiện trường vụ nghi phóng hỏa khiến 4 người trong một gia đình thương vong. (Ảnh: Duy Thanh)

Đến nay, bệnh nhi vẫn đang được điều trị tích cực, thở máy qua nội khí quản, các chỉ số sinh tồn tạm ổn. Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, đang tiếp tục theo dõi sát sao vì diện tích bỏng lớn và nguy cơ biến chứng cao.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 4h30 cùng ngày, trên địa bàn phường An Khê (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ cháy nghi do phóng hoả tại 1 cơ sở kinh doanh. Vụ cháy khiến 1 người chết và 3 người bị thương.

Nạn nhân tử vong được xác định chị T.T.T.N. (SN 1994, chủ nhà), 3 người bị thương gồm: anh N.B.C (33 tuổi), anh N.A.D (24 tuổi) và cháu T. (5 tuổi). Trong đó, anh C. và chị N. từng có mối quan hệ vợ chồng và có một con chung là cháu T.

Theo thông tin ban đầu, sau ly hôn, chị N. có quan hệ tình cảm với N.A.D. Tối 18/10, anh C. đến thăm con và ngủ lại tại nhà chị N. Đến khoảng 4h30 rạng sáng 19/10 căn nhà bốc cháy dữ dội.

Cơ quan chức năng nghi vấn đây là vụ phóng hỏa đốt nhà xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm ghen tuông.