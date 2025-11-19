Đóng

Vụ kẹo Kera: Lê Thành Công khai về việc tăng vốn góp của Thùy Tiên

(VTC News) -

Bị cáo Lê Thành Công khai khi livestreams công ty bán và thu được tiền, sau đó đã tăng vốn góp cho Thùy Tiên.

Sĩ Đoan - Hoàng Thọ - Chí Bảo
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới