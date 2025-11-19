+
Vụ kẹo Kera: Lê Thành Công khai về việc tăng vốn góp của Thùy Tiên
(VTC News) -
Bị cáo Lê Thành Công khai khi livestreams công ty bán và thu được tiền, sau đó đã tăng vốn góp cho Thùy Tiên.
Sĩ Đoan - Hoàng Thọ - Chí Bảo
Tin mới
Hằng Du Mục khai quảng cáo kẹo Kera nhưng không kiểm chứng chất lượng
11:54 19/11/2025
Pháp đình
Người dân vùng lũ Gia Lai cần cứu hộ, gọi cho ai?
11:52 19/11/2025
Tin nóng
Nước sông Ba tại Đắk Lắk sắp chạm mốc lịch sử năm 1993
11:46 19/11/2025
Tin nóng
BIDV và Tổng công ty Thái Sơn triển khai hợp tác toàn diện
11:42 19/11/2025
Kinh tế
Xúc động clip shipper dù đói vẫn không tham bánh mỳ 0 đồng, để phần người sau
11:40 19/11/2025
Giới trẻ
Bí ẩn lò phản ứng hạt nhân tự nhiên 2 tỷ năm tuổi ở châu Phi
11:38 19/11/2025
Thế giới
Saigon Co.op được khen thưởng tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V
11:35 19/11/2025
Kinh tế
Vượt sóng cho đảo xa sáng đèn
11:31 19/11/2025
Khoa học - Công nghệ
Những bộ trang phục truyền thống từng gây sốt của mỹ nhân Việt tại Miss Universe
11:26 19/11/2025
Hoa hậu
Ngày mai, giá xăng dự báo tăng, giá dầu có thể giảm
11:24 19/11/2025
Thị trường
Xác định 42 đội dự World Cup 2026, 22 đội tranh 6 suất 'vé vớt' cuối cùng
11:19 19/11/2025
Hậu trường
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Algeria
11:01 19/11/2025
Thời sự quốc tế
Nước lũ chảy như thác xuống đèo An Khê, Gia Lai cấm phương tiện qua lại
11:00 19/11/2025
Tin nhanh 24h
Sáng nay, miền Bắc rét nhất 3,6°C
10:54 19/11/2025
Thời tiết
Tòa án bắt giữ cựu Phó Thủ tướng trong vụ án tham nhũng lớn nhất Ukraine
10:53 19/11/2025
Thời sự quốc tế
Người đàn ông sống sót kỳ diệu sau 5 giờ bị chôn sống dưới tuyết
10:50 19/11/2025
Chuyện bốn phương
Lịch cúp điện hôm nay ngày 20/11/2025 tại Thành phố Huế
10:50 19/11/2025
Cần biết
Bất ngờ lời khai đầu tiên của Hoa hậu Thùy Tiên
10:50 19/11/2025
VTC NEWS TV
Sạt lở núi khiến 3 người mất tích ở Đà Nẵng: Hiện trường phát ra tiếng nổ lớn
10:40 19/11/2025
Tin nóng
Xử vụ kẹo Kera: Giám đốc Công ty Chị Em Rọt khai lý do Thùy Tiên được tăng cổ phần
10:38 19/11/2025
Pháp đình
Ronaldo dự tiệc của Tổng thống Trump tại Nhà trắng
10:32 19/11/2025
Hậu trường
Ai là 'Vạn thế sư biểu'?
10:30 19/11/2025
Hỏi - Đáp
Nhiều người trẻ bị ù tai, tai vo ve, huýt gió: Bác sĩ cảnh báo hệ lụy
10:20 19/11/2025
Tin tức
Hình ảnh Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs tại tòa sau 6 tháng tạm giam
10:04 19/11/2025
VTC NEWS TV
Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng vắng mặt trong phiên xét xử Hoa hậu Thùy Tiên
10:03 19/11/2025
Pháp đình
Quy tắc 20/20/20 là gì mà những người làm việc nhiều bằng mắt phải biết?
10:00 19/11/2025
Gia đình
Hình ảnh Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và đồng phạm tại tòa
09:59 19/11/2025
Pháp đình
Nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở trên những cung đèo cửa ngõ vào Đà Lạt
09:58 19/11/2025
Đời sống
Hơn 500 người trắng đêm đội mưa, 'vá' bờ kè An Lương bị sóng dữ công phá
09:36 19/11/2025
Tin nóng
BIDV - Top 10 thành viên tiêu biểu trong hoạt động lưu ký chứng khoán năm 2025
09:36 19/11/2025
Kinh tế