Vợ tử vong, chồng và con bị thương sau va chạm với xe đầu kéo

(VTC News) -

Chiều 26/6, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy, khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Khoảng 9h cùng ngày, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 36H-106.73 kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 36RM-024.80 do anh N.V.T. cầm lái, chạy theo hướng Sơn La - Sông Mã.

Khi đến khu vực ngã ba dốc Nà Viền trên Quốc lộ 4G, đoạn qua xã Chiềng Mai, xe đầu kéo va chạm với xe máy biển kiểm soát 26K1-320.68 do anh L.V.K. (trú tại bản Buốt, xã Chiềng Mai) cầm lái đi theo chiều ngược lại. Trên xe máy lúc này còn có vợ và con nhỏ của anh K.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: Nguyễn Vũ)

Cú va chạm mạnh khiến xe máy hư hỏng nặng, trong khi phần đầu xe đầu kéo bị biến dạng, gập ngược về phía thùng xe. Ba người đi trên xe máy đều bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, chị T. (vợ anh K.) không qua khỏi, anh K. và cháu nhỏ đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La tích cực cấp cứu.

Vụ tai nạn cũng khiến giao thông trên Quốc lộ 4G qua khu vực ùn tắc cục bộ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hôm qua (25/6), tại Đắk Lắk cũng xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải với xe máy khiến 2 mẹ con thương vong.

Cụ thể, khoảng 8h45 cùng ngày, ông Nguyễn Đức Tín (SN 1987, trú phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) lái xe tải đi theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến Km0+350 tuyến ĐT.649, xe tải va chạm với xe máy do chị Nguyễn Thị B. (SN 1987, trú xã Tuy An Nam) cầm lái chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến chị B. tử vong tại chỗ, bé trai 2 tuổi (con chị B.) bị thương.