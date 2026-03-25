VNPT ra mắt chương trình đào tạo trực tuyến về Quản lý tài chính cá nhân

Trong bối cảnh kinh tế đầy biến động, việc sở hữu một tài khoản ngân hàng đầy không quan trọng bằng việc sở hữu một tư duy tài chính đúng đắn. Mới đây, VNPT đã ra mắt chương trình đào tạo trực tuyến (E-Learning) chuyên sâu, giải quyết bài toán quản trị dòng tiền cho mọi thế hệ từ học sinh đến chủ kinh doanh.

Sản phẩm giáo dục quản lý tài chính cá nhân của VNPT.

Khi công nghệ số hóa "gỡ rối" bài toán chi tiêu

Thực tế cho thấy, nhiều người đi làm hiện nay đang rơi vào vòng xoáy lương chưa về đã hết, hay các hộ kinh doanh dù doanh thu tốt vẫn loay hoay với tình trạng dòng tiền âm. Nguyên nhân cốt lõi không nằm ở thu nhập thấp, mà ở lỗ hổng về kiến thức quản lý tài chính cá nhân vốn chưa được chú trọng đúng mức trong giáo dục truyền thống. Để giải quyết triệt để vấn đề này, Nền tảng đào tạo quản lý tài chính cá nhân trực tuyến của VNPT đã ra đời, mang đến một cách tiếp cận hoàn toàn mới, hiện đại, cá nhân hóa và bám sát thực tiễn cuộc sống.

Không còn là những lý thuyết khô khan trên trang giấy, nền tảng của VNPT ghi điểm nhờ trải nghiệm người dùng hiện đại trên hệ sinh thái học tập số. Hệ thống tự động theo dõi tiến độ và cá nhân hóa lộ trình học tập cho từng học viên, đồng thời tích hợp đa dạng học liệu số giúp việc học trở nên thú vị trên mọi thiết bị từ điện thoại đến máy tính. Toàn bộ quy trình từ khâu đăng ký đến khi nhận chứng chỉ hoàn thành đều được số hóa hoàn toàn, giúp học viên dễ dàng đo lường sự thay đổi của bản thân qua từng giai đoạn.

Sự kết hợp giữa công nghệ và kiến thức thực chiến giúp người học không chỉ tiếp thu lý thuyết mà còn có thể áp dụng ngay vào việc kiểm soát chi tiêu hàng ngày. Thay vì cảm thấy áp lực với những con số, học viên được tiếp cận với các công cụ thông minh để tự xây dựng "lá chắn" tài chính cho chính mình. Đây chính là bước đệm quan trọng để chuyển đổi từ tư duy tiêu dùng thụ động sang quản trị tài chính chủ động, giúp giảm bớt gánh nặng tâm lý trong kỷ nguyên số.

Khoá đào tạo quản lý tài chính cá nhân của VNPT cung cấp kiến thức giúp quản trị dòng tiền hiệu quả.

Giải pháp chuyên biệt cho mọi đối tượng trong xã hội

Chương trình đào tạo trực tuyến về Quản lý tài chính cá nhân của VNPT tập trung giải quyết bài toán tài chính cho ba nhóm đối tượng trọng điểm thông qua các chương trình được thiết kế riêng biệt. Với khóa học Money Smart 4teens, học sinh từ 14 đến 18 tuổi được trang bị "vắc-xin" tài chính để hiểu rõ giá trị đồng tiền và kỹ năng lập ngân sách ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

Đối với người đi làm, chương trình PFM Pro trở thành chìa khóa để thoát khỏi áp lực nợ nần thông qua kỹ năng kiểm soát chi tiêu và chiến lược đầu tư bền vững. Riêng với các hộ kinh doanh, khóa học PFM Lux giúp chủ hộ xóa bỏ sự nhập nhằng giữa tiền túi và tiền hàng, từ đó tối ưu thuế và quản trị dòng vốn một cách khoa học.

Nền tảng không chỉ cung cấp khóa học mà còn góp phần thay đổi thói quen tài chính của người Việt. Khi mỗi cá nhân, gia đình và hộ kinh doanh làm chủ được dòng tiền, đó sẽ là nền tảng vững chắc cho một nền kinh tế thịnh vượng. Với sự kết hợp giữa uy tín thương hiệu và nội dung đào tạo chuyên sâu, chương trình đào tạo trực tuyến hứa hẹn sẽ tạo nên một cú hích mới trong việc nâng cao dân trí tài chính tại Việt Nam, biến kiến thức thành khoản đầu tư sinh lời nhất cho tương lai.

Thông tin chi tiết về khoá học, Quý khách hàng có thể xem tại website https://vnpt.vn/doanh-nghiep/san-pham-dich-vu/san-pham-giao-duc-quan-ly-tai-chinh-ca-nhan/ hoặc liên hệ tổng đài 18001260.