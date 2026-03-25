Cụ bà trông như 90 tuổi trẻ hóa kỳ diệu sau phẫu thuật căng da

(VTC News) -

Một ca căng da mặt do bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ Carl Truesdale (sống và làm việc tại Beverly Hills, Mỹ) thực hiện đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội do mang lại kết quả trẻ hóa ấn tượng cho khách hàng 70 tuổi, người trước đó được nhận xét “trông như 90 tuổi”. Sự thay đổi rõ rệt của bà sau phẫu thuật khiến nhiều người kinh ngạc và nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các nền tảng trực tuyến.

Tháng 2, bác sỹ Truesdale đăng tải video trên TikTok ghi lại hình ảnh trước và sau ca phẫu thuật căng da mặt cho một nữ bệnh nhân giấu tên. Video nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Bệnh nhân trước khi phẫu thuật nhìn như 90 tuổi.

Mở đầu đoạn video là hình ảnh người phụ nữ gần như đang khóc, khuôn mặt được đánh dấu bằng mực xanh để chuẩn bị cho ca phẫu thuật.

Trong khoảnh khắc đầy cảm xúc, bà chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc, tôi rất biết ơn”. Đáp lại, bác sỹ Truesdale trấn an bằng lời hứa đầy tự tin: “Tôi sẽ đưa bà trở lại cỗ máy thời gian. Bà sẽ được gặp lại chính mình ngày xưa”.

Rồi video chuyển sang hình ảnh người phụ nữ ở trạng thái trước khi điều trị nhưng đã trang điểm nhẹ, trước khi xuất hiện hình ảnh thay đổi rõ rệt sau phẫu thuật. Ở thời điểm hậu phẫu, làn da của bệnh nhân trở nên sáng hơn, khỏe khoắn hơn, các nếp nhăn giảm đáng kể, tổng thể gương mặt trông trẻ trung và đầy sức sống.

Dòng chú thích trong video viết: “Đây là hình ảnh lấy lại sức sống ở tuổi 70”, kèm biểu tượng hai bàn tay chắp lại. Theo chia sẻ, thời điểm ghi hình là 1 tháng sau ca phẫu thuật.

Khán giả hết lời khen ngợi kết quả phẫu thuật này.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trước diện mạo mới của bệnh nhân, đồng thời khen ngợi tay nghề của vị bác sĩ. Một người viết: Bác sỹ Truesdale… anh là người làm nên điều kỳ diệu do Chúa ban tặng! Đôi tay của anh được ban phước lành!”.

Người khác nhận xét: “Tôi thích việc bạn không cố gắng khiến bà ấy trông như mới 20 tuổi, mà thực hiện ca nâng mặt rất tự nhiên, giúp bà ấy trẻ ra khoảng 50–60 tuổi. Bà ấy trông rạng rỡ”. Một ý kiến khác đồng tình: “Trông tự nhiên quá trời”.

Theo thông tin trên trang web phòng khám của bác sỹ, chuyên môn của Carl Truesdale tập trung vào các giải pháp phẫu thuật và không phẫu thuật nhằm trẻ hóa khuôn mặt, tạo đường nét hài hòa và mang lại vẻ đẹp tự nhiên. Các dịch vụ của ông bao gồm cải thiện vùng mặt, tai, mắt, mũi, đường viền hàm và đường chân tóc.

Dù sở hữu số người hâm mộ đông đảo nhờ các kết quả thẩm mỹ ấn tượng, bác sỹ Truesdale cũng có lúc gây tranh cãi trên mạng xã hội. Anh từng bị chỉ trích khi thực hiện loạt thủ thuật được gọi là “phẫu thuật thẩm mỹ sau sinh” cho chính mẹ mình, bà Linda, đồng thời ghi lại toàn bộ quá trình và đăng tải công khai.

Theo chia sẻ, trong vòng 1 năm, anh đã thực hiện cho mẹ 5 liệu trình nhằm nâng cơ mặt và cổ, đồng thời phục hồi thể tích khuôn mặt đã bị mất đi nét tự nhiên theo thời gian.

Bác sỹ Carl Truesdale từng bị chỉ trích vì lựa chọn thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ sau sinh cho mẹ mình.

Chia sẻ với Daily Mail, bác sỹ Truesdale nói: “Hầu hết con cái đều làm tăng thêm nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ chúng. Tôi đã có thể giúp mẹ mình giảm bớt một số nếp nhăn, điều đó thực sự rất đặc biệt”.

Bác sỹ cho biết thêm, mẹ anh vốn là người tự tin và có tính cách tích cực; và sau quá trình điều trị, anh nhận thấy sự trẻ trung và sức sống dường như đã quay trở lại. “Bà ấy trông thật tuyệt vời”, Truesdale nhận xét.

Ca phẫu thuật mới nhất tiếp tục củng cố danh tiếng của bác sỹ Truesdale trong lĩnh vực trẻ hóa thẩm mỹ, đồng thời làm dấy lên những cuộc thảo luận về xu hướng làm đẹp hướng tới sự tự nhiên thay vì thay đổi diện mạo quá mức, điều mà nhiều người coi là yếu tố tạo nên sức hút của kết quả lần phẫu thuật này.