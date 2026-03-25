Bảo Tín Mạnh Hải công bố chiến lược 2026–2030 hướng tới quy mô 450 cửa hàng

Ngày 25/3 – Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) chính thức công bố chiến lược kinh doanh giai đoạn 2026–2030, đặt mục tiêu trở thành “thương hiệu vàng quốc dân” và dẫn dắt thị trường vàng trang sức 24K tại Việt Nam. Doanh nghiệp dự kiến mở rộng mạnh mẽ hệ thống phân phối, hướng tới quy mô khoảng 450 cửa hàng trên toàn quốc, phục vụ hàng triệu gia đình Việt.

Kết quả kinh doanh ấn tượng, hiệu suất vượt kỳ vọng

Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Grant Thornton Việt Nam, BTMH ghi nhận doanh thu thuần đạt 27.891 tỷ đồng, vượt 19,2% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 774 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với kế hoạch, tương đương mức hoàn thành 187%. Đáng chú ý, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt hơn 110%, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao.

Kết quả này càng nổi bật khi toàn bộ doanh thu được tạo ra từ hệ thống 12 cửa hàng tại thời điểm cuối năm 2025, trong đó tập trung chủ yếu tại Hà Nội. Hiệu suất trên mỗi điểm bán được đánh giá ở mức cao so với mặt bằng ngành, cho thấy dư địa mở rộng còn rất lớn nếu mô hình được nhân rộng.

Về năng lực tài chính, doanh nghiệp đã tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ, hoàn tất phân phối 20 triệu cổ phần cho 5 nhà đầu tư. Đồng thời, công ty duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ổn định, với mức chi trả 7% cho năm 2024.

Tái cấu trúc quản trị, chuyển sang mô hình hiện đại

Được thành lập từ năm 1992 bởi nghệ nhân Vũ Mạnh Hải và bà Nguyễn Thị Thanh Vân, BTMH là một trong những thương hiệu có lịch sử lâu năm trong ngành vàng Việt Nam. Trải qua hơn ba thập kỷ phát triển, doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ về quản trị.

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt khi công ty chuyển từ mô hình quản trị mang tính giám sát sang “quản trị kiến tạo”, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch HĐQT Vũ Hùng Sơn – đại diện thế hệ kế thừa thứ hai. Hội đồng Quản trị hiện gồm 5 thành viên, trong đó có một thành viên độc lập là Hoàng Quốc Anh.

Một điểm đáng chú ý là việc tách bạch vai trò Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc – nguyên tắc quản trị tiên tiến theo thông lệ quốc tế. Trong năm qua, HĐQT đã tổ chức 30 cuộc họp với tỷ lệ tham dự 100%, ban hành nhiều quyết sách quan trọng như kiện toàn bộ máy điều hành, thành lập chi nhánh TP.HCM, tái định vị thương hiệu và xây dựng hệ thống nhận diện mới.

Tham vọng mở rộng: 450 cửa hàng vào năm 2030

Trong chiến lược giai đoạn 2026–2030, BTMH đặt mục tiêu trở thành chuỗi bán lẻ vàng 24K lớn nhất Việt Nam. Riêng năm 2026, doanh nghiệp dự kiến mở mới 68 cửa hàng, nâng tổng số lên khoảng 80 điểm bán trên toàn quốc.

Theo doanh nghiệp, mỗi địa điểm mở mới đều được đánh giá dựa trên hệ thống phân tích chiến lược nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư, thời gian hoàn vốn nhanh và khả năng sinh lời bền vững. Đây là bước đi táo bạo trong bối cảnh ngành vàng vốn cần nhiều năm tích lũy để mở rộng mạng lưới.

Song song với mở rộng quy mô, công ty xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm: chuẩn hóa hệ thống cửa hàng, nâng cao năng lực quản trị tài chính, phát triển thương hiệu và xác định rõ phân khúc khách hàng mục tiêu. BTMH cũng cho biết sẽ chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong và ngoài nước nhằm gia tăng nguồn lực.

Xây dựng hệ sinh thái sản phẩm, hướng tới mọi gia đình Việt

Một trong những trụ cột chiến lược của BTMH là phát triển hệ sinh thái sản phẩm vàng phục vụ đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng. Trong đó, dòng sản phẩm vàng tích trữ 24K Kim Gia Bảo được định vị là sản phẩm chủ lực, kế thừa uy tín lâu năm của thương hiệu.

Sản phẩm được thiết kế với nhiều bản vị khác nhau, từ nhỏ đến lớn, nhằm đáp ứng nhu cầu tích lũy, đầu tư và quà tặng. Theo doanh nghiệp, triết lý phát triển sản phẩm hướng tới việc “mọi người Việt đều có cơ hội sở hữu vàng chất lượng”, bất kể khả năng tài chính.

Trong bối cảnh thị trường vàng Việt Nam có quy mô ước tính tối thiểu 427.000 tỷ đồng, với khoảng 70% thị phần vẫn thuộc các cửa hàng truyền thống, cơ hội dành cho các mô hình bán lẻ hiện đại, chuẩn hóa và có khả năng nhân rộng được đánh giá là rất lớn.

Đầu tư vào con người và công nghệ

Để phục vụ chiến lược mở rộng, BTMH đặt mục tiêu nâng quy mô nhân sự lên gần 10.000 người vào năm 2030. Đội ngũ bán hàng được đào tạo theo mô hình tư vấn chuyên sâu, thay vì chỉ đơn thuần giao dịch. Chính sách đãi ngộ được công ty cho biết cao hơn 20 - 30% so với mặt bằng chung ngành.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tập trung xây dựng hệ thống vận hành chuẩn hóa từ thiết kế cửa hàng, đào tạo nhân sự đến quản lý hàng tồn kho. Việc ứng dụng công nghệ và quản trị minh bạch được kỳ vọng giúp tối ưu hiệu quả vận hành khi quy mô mở rộng nhanh.

Đón “cơ hội vàng” từ bối cảnh kinh tế

Chiến lược tăng tốc của BTMH được đưa ra trong bối cảnh kinh tế vĩ mô được dự báo tích cực. Theo Ngân hàng Thế giới, kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 6,3% trong năm 2026 – mức cao trong khu vực. Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo lạm phát toàn cầu có xu hướng giảm, tạo điều kiện ổn định thị trường tài chính.

Các yếu tố này được xem là nền tảng thuận lợi cho ngành vàng, đặc biệt với những doanh nghiệp có năng lực cung ứng lớn và hệ thống phân phối rộng. Với sự chuẩn bị trong giai đoạn 2021–2025, BTMH cho biết đây là thời điểm thích hợp để triển khai chiến lược mở rộng quy mô.

Định hình “thương hiệu vàng quốc dân”

Từ một doanh nghiệp gia đình với hơn 30 năm phát triển, Bảo Tín Mạnh Hải đang chuyển mình thành một công ty cổ phần với mô hình quản trị hiện đại, chiến lược rõ ràng và tham vọng lớn. Mục tiêu “thương hiệu vàng quốc dân” không chỉ dừng ở quy mô, mà còn hướng tới việc xây dựng niềm tin và sự hiện diện sâu rộng trong đời sống người Việt.

Trong bối cảnh thị trường còn phân mảnh và dư địa tăng trưởng lớn, bước đi của BTMH được đánh giá có thể tạo ra những thay đổi đáng chú ý cho ngành vàng trang sức 24K trong những năm tới.