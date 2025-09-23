Vincom Mega Mall Royal Island Hải Phòng ấn định ngày khai trương

(VTC News) -

“Thiên đường” mua sắm, vui chơi chất với nhiều thương hiệu lần đầu góp mặt

Ấn định ngày khai trương vào 30/9, Vincom Mega Mall Royal Island sẽ là mảnh ghép tiếp theo hoàn hiện hệ sinh thái chuẩn quốc tế tại Vinhomes Royal Island, bên cạnh những tiện ích độc bản đã đi vào vận hành, như: Sân golf 36 hố hàng đầu Đông Nam Á, Học viện cưỡi ngựa hoàng gia đầu tiên tại Việt Nam, bến du thuyền cao cấp, công viên giải trí VinWonders Vũ Yên, Phố đi bộ - Công viên Vũ Yên...

TTTM Vincom Mega Mall Royal Island đã chính thức ấn định khai trương ngày 30/9.

Tọa lạc tại trái tim đô thị đảo nghỉ dưỡng, Vincom Mega Mall Royal Island kết nối trực tiếp với các trục đại lộ sầm uất, đồng thời thừa hưởng toàn bộ hạ tầng liên vùng hiện đại gồm cầu Hoàng Gia, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh - Móng Cái, sân bay quốc tế Cát Bi và hệ thống đường vành đai chiến lược.

Khi đi vào vận hành, Vincom Mega Mall Royal Island - TTTM Vincom thứ 90 trên cả nước, sẽ mang tới mô hình “One-stop Shoppertainment” tiên phong tại Hải Phòng. Tại đây, các thương hiệu từ siêu thị, nội thất, tiện ích đến ẩm thực và giải trí quốc tế lần đầu tiên góp mặt tại Hải Phòng sẽ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mua sắm - ẩm thực - vui chơi - giải trí cho cư dân và du khách, đồng thời kiến tạo phong cách sống chất tại thành phố cảng.

Vincom Mega Mall Royal Island hứa hẹn mang đến hành trình “Sống Chất – Sắm Chất – Ăn Chất – Chơi Chất” tại thành phố Hải Phòng.

Trong đó, Co.opmart Pro là mô hình siêu thị cao cấp chuẩn quốc tế lần đầu tiên được Saigon Co.op giới thiệu tại Việt Nam. Trên diện tích hơn 3.000m2, Co.opmart Pro mang đến “market hall” vượt xa khái niệm siêu thị truyền thống. Khách hàng có thể khám phá từ thực phẩm nhập khẩu, đặc sản địa phương, quầy chế biến tươi sống đến các sản phẩm gia dụng giá tốt mỗi ngày.

Bổ sung vào bức tranh mua sắm tiện lợi, Mr.DIY - chuỗi bán lẻ tiện ích lớn nhất Malaysia - lần đầu có mặt tại Hải Phòng, mang đến hơn 10.000 sản phẩm gia dụng, văn phòng phẩm, đồ chơi với giá chỉ từ vài nghìn đồng. JYSK - thương hiệu nội thất Đan Mạch nổi tiếng với phong cách Scandinavian tối giản, tinh tế mở ra lựa chọn mới cho những gia đình trẻ yêu thích không gian sống hiện đại.

Oh!Some bao gồm các sản phẩm độc quyền chủ đề Disney cùng các góc sống ảo trendy khẳng định cá tính riêng. Cùng với đó là sự góp mặt của hàng loạt thương hiệu thời trang - làm đẹp đình đám như Lacoste, Crocs, Canifa, 5S Fashion, Perato, Samsonite, Aristino, Eva De Eva, Guardian, Himalaya, Pucini, Hapas, Guardian, Casio, Mialala, May Colletion… cập nhật xu hướng mới nhất, giúp khách hàng định hình và hoàn thiện phong cách cá nhân.

Mr DIY với hơn 5.000 cửa hàng trên toàn cầu sẽ mang tới thế giới mua sắm tiện ích và nhiều ưu đãi khai trương giá hời.

Không chỉ dừng lại ở mua sắm, Vincom Mega Mall Royal Island còn tiên phong mang đến những trải nghiệm giải trí hấp dẫn. Funi Fun! - khu vui chơi công nghệ cao từ Singapore sở hữu 2 tầng rộng tới 2.000 m², mở ra thế giới trò chơi vận động thử thách như leo núi trong nhà, trượt tốc độ hay trải nghiệm VR nhập vai kỳ thú.

Cư dân và khách mọi lứa tuổi còn có thể thỏa thích lựa chọn các loại hình giải trí như bộ ba HD Games, HD Patin, HD Kids đến Wolfoo, Ezoo, Fun Station, Aeon Fantasy, Photo Vivid, Aim Box… hứa hẹn gây bùng nổ cảm xúc. AEON Beta Cinema mang tới mô hình rạp chiếu thế hệ mới với công nghệ hiện đại, âm thanh vòm sống động ra mắt trong thời gian tới.

Không gian vui chơi 2 tầng thỏa thích tại Funi Fun!

Không chỉ dừng lại ở không gian giải trí, Vincom Mega Mall Royal Island còn tích hợp thiên đường tiện ích gia đình và đời sống đủ đầy. Lần đầu tiên tại Hải Phòng, Fahasa ra mắt concept Book City, My Kingdom đưa bé bước vào thế giới đồ chơi sáng tạo, Lity Baby mang đến thế giới thời trang cho mẹ và bé, Forever mang nội thất tinh tế cho tổ ấm, và phòng khám Vinmec chuẩn quốc tế.

Food tour 5 châu, trải nghiệm vị giác hoàn hảo

Với các tín đồ ẩm thực, Vincom Mega Mall Royal Island là điểm đến không thể bỏ lỡ khi quy tụ hơn 50 thương hiệu quốc tế và bản địa, trong đó nhiều thương hiệu chất lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố cảng.

SongSabu mang trọn hương vị Hàn Quốc với croquette giòn rụm, cơm trộn nồi đá nóng hổi và tokbokki cay nồng. Som Tum Thai và Thái Market đưa thực khách đến xứ chùa vàng qua gỏi đu đủ, Pad Thai và những món cà ri đậm vị. Gyu Shige - Ngưu Phồn tái hiện tinh hoa Nhật Bản với thịt bò tuyển chọn nướng trên than hồng, trong khi Yukichi Ramen và Ichibanken Ramen mang đến những tô ramen chuẩn vị Nhật hay Botejyu – Huyền thoại Bánh xèo Nhật Bản…

Chưa hết, những tên tuổi được yêu thích như Lẩu bò Triều Châu Tian Long, Lẩu Cân Đài Loan, Bò Tơ Quán Mộc cũng sẽ mang đến trải nghiệm ăn uống vừa quen vừa mới. Ocean Buffet Premium hứa hẹn khuấy đảo giới sành ăn bằng thực đơn hải sản buffet phong phú.

Khách hàng sẽ được “food-tour”trong hàng nghìn món ăn của hơn 50 thương hiệu tại TTTM.

Du khách yêu món Việt cũng sẽ bị hấp dẫn bởi các thương hiệu quen thuộc: Tuấn Rươi Tứ Kỳ với hơn 20 năm danh tiếng đặc sản rươi, Bé Na Bán Bò - thịt nướng phong cách độc đáo trên đá nham thạch núi lửa. Ngoài ra là những lựa chọn tiện lợi, hợp túi tiền như KFC, Dookki, Cơm Niêu Kombo Singapore, King Pizza…

Sau bữa chính, thực khách có thể dừng chân thư giãn tại bộ đôi Katinat và Phê La - lần đầu cùng xuất hiện trong một TTTM, với không gian mở nhìn ra sông Cấm. Du khách hảo ngọt có thể ghé Since Tea thưởng thức bánh trứng nướng, bánh handmade tại TiTi Pham Patisserie để hoàn thiện trải nghiệm vị giác.

Khép lại hành trình vị giác đa sắc màu là khu ẩm thực Goods Court gồm 30 gian hàng đa dạng mức giá chỉ từ 20.000 đồng tái hiện hương vị quê nhà - từ chả cá lăng, cơm gà Phú Yên, gỏi cuốn tôm thịt đến cà phê cốt dừa Cô Hạnh... Với cuộc “đổ bộ” của hàng loạt thương hiệu đình đám quốc tế và bản địa, Vincom Mega Mall Royal Island không chỉ là điểm đến mua sắm - giải trí thời thượng mà còn là “thiên đường” ẩm thực hàng đầu.