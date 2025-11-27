Việt Nam ký nghị định thư xuất khẩu mít tươi sang Trung Quốc

(VTC News) -

Trong ngày làm việc thứ hai (26-28/11), Bộ trưởng Trần Đức Thắng đã làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC), do Phó Tổng Cục trưởng Triệu Tăng Liên chủ trì phiên tiếp.

Mở đầu phiên làm việc, ông Triệu Tăng Liên nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác lâu dài, hữu nghị, tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc.

"Năm nay kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và có rất nhiều sự kiện quan trọng, nhiều hoạt động kỷ niệm đã diễn ra", Phó Tổng Cục trưởng Triệu Tăng Liên nói.

Theo ông Triệu Tăng Liên, việc Bộ trưởng Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang làm việc với các đối tác Trung Quốc lần này cho thấy sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước, trong đó có hợp tác giữa Bộ với GACC.

Nghị định thư được ký kết, mít tươi Việt Nam chính thức được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Ảnh: Tùng Đinh

"Tôi tin rằng sau chuyến công tác này của Bộ trưởng Trần Đức Thắng, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ phát triển hơn, đặc biệt là quan hệ về kinh tế - xã hội và thương mại hai chiều", ông nói.

Thương mại nông sản hai chiều trong năm 2025 ghi nhận nhiều điểm sáng. Tính đến hết tháng 10/2025, Trung Quốc đã nhập khẩu 8,7 tỷ USD nông sản của Việt Nam.

Theo ông Triệu, những kết quả này phản ánh sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên và sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Ông cũng khẳng định, Trung Quốc luôn coi trọng thương mại với Việt Nam và sẵn sàng mở cửa cho các sản phẩm nông sản chất lượng của Việt Nam.

Với chức năng liên quan đến kiểm dịch và mở cửa thị trường, GACC sẽ nỗ lực để thực hiện mục tiêu chung mà lãnh đạo hai bên đã đạt được thời gian qua.

"Năm 2025, chúng ta đã ký được 4 nghị định thư về xuất khẩu ớt, chanh leo, cám gạo và tổ yến thô. Hôm nay, chúng ta sẽ ký Nghị định thư về xuất khẩu mít tươi của Việt Nam sang Trung Quốc, tạo động lực mới trong phát triển thương mại nông sản giữa hai nước", ông Triệu Tăng Liên cho hay.

Ngoài ra, đại diện GACC cũng khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác với các cơ quan chức năng Việt Nam cùng đạt các mục tiêu chung, góp phần xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc.

Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến việc củng cố, đẩy mạnh hợp tác với Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác nông nghiệp và môi trường.

Với kim ngạch thương mại hai chiều đạt được thời gian qua, Bộ trưởng nhấn mạnh Trung Quốc là thị trường xuất nhập khẩu quan trọng của Việt Nam. Cụ thể, kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng năm 2025 giữa hai nước đã cao hơn tổng cả năm 2024.

Ở góc độ ngành, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho rằng hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực thuộc phạm vi của Bộ cần được thúc đẩy hơn nữa. Ngoài xuất nhập khẩu, ông nhấn mạnh vai trò của hoạt động xúc tiến đầu tư, đặc biệt khi hai nước có lợi thế về đường biên giúp quá trình giao thương thuận lợi.

"Tôi mong muốn Bộ Nông nghiệp và Môi trường và GACC sẽ tiếp tục trao đổi, thúc đẩy mối quan hệ này", Bộ trưởng chia sẻ.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cùng ông Triệu Tăng Liên cũng trao đổi thêm một số nội dung chuyên môn liên quan đến xuất nhập khẩu nông lâm, thủy sản giữa hai nước.