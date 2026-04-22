Việt Nam - Hàn Quốc ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác.
Việc ký kết diễn ra trong chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân đến Việt Nam từ 21-24/4.
Hiện nay, Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều cơ chế, khuôn khổ hợp tác tương đối đa dạng, bao gồm cả hợp tác đa ngành và hợp tác trong lĩnh vực chuyên môn cụ thể, ở nhiều cấp khác nhau.
Hợp tác kinh tế, thương mại là trụ cột chính trong quan hệ hai nước, cũng là điểm sáng trong hợp tác kinh tế quốc tế của Việt Nam.
Kể từ khi nâng cấp quan hệ lên thành “Đối tác chiến lược toàn diện” vào tháng 12/2022, đến nay, tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố và tăng cường.
Hai bên duy trì tốt quan hệ trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, thúc đẩy mạnh mẽ các chuyến thăm, giao lưu, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.
Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư số 1; thị trường cung cấp khách du lịch đứng thứ 2; nước cung cấp ODA thứ 2; đối tác thương mại thứ 3; thị trường tiếp nhận lao động thứ 3 của Việt Nam.
Tại buổi ký kết, các bộ, ngành Việt Nam và Hàn Quốc đã ký nhiều bản ghi nhớ hợp tác trên nhiều lĩnh vực như an ninh, khoa học – công nghệ, sở hữu trí tuệ và chuyển đổi số.
Hai bên cũng thúc đẩy hợp tác về năng lượng, hạ tầng điện lực, an ninh nguồn nước, nông nghiệp và kiểm dịch động vật.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Ngoài ra, các thỏa thuận còn mở rộng sang văn hóa, y tế và đặc biệt là hợp tác phát triển, tài chính cho các dự án điện hạt nhân.
Một số nội dung tập trung vào đổi mới sáng tạo và xây dựng khung hợp tác dài hạn trong khoa học – công nghệ.
Các thỏa thuận này góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong giai đoạn mới.