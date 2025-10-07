Viêm loét dạ dày: Thông tin bệnh học tổng quan từ A-Z

(VTC News) -

Theo bài viết trên website của Bệnh viện Tâm Anh, tổn thương trên khiến dạ dày dễ bị đau rát, chảy máu, thậm chí gây biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời. Đây là bệnh đang có xu hướng trẻ hóa và tăng nhanh do áp lực cuộc sống và thói quen ăn uống không điều độ.

Nguyên nhân gây bệnh viêm loét dạ dày

Có nhiều nguyên nhân góp phần dẫn đến bệnh viêm loét dạ dày. Một số nguyên nhân phổ biến gồm:

- Nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori. Theo các nghiên cứu khoa học gần đây, vi khuẩn Helicobacter pylori là nguyên nhân hàng đầu gây viêm loét dạ dày. Bình thường vi khuẩn này sinh sống trong môi trường acid dạ dày. Khi có yếu tố thuận lợi, vi khuẩn này phát triển và gây bệnh.

- Lạm dụng các loại thuốc giảm đau, chống viêm (NSAIDs) như aspirin, ibuprofen, diclofenac.

- Thói quen ăn uống không khoa học: bỏ bữa, ăn quá nhanh, ăn nhiều đồ cay nóng, chua, nhiều dầu mỡ hoặc uống rượu bia.

- Căng thẳng, mất ngủ, stress kéo dài: làm rối loạn hoạt động tiết acid và suy yếu hàng rào bảo vệ niêm mạc dạ dày.

- Một số nguyên nhân khác như cơ địa, các bệnh lý nội khoa kèm theo, biến chứng từ các chấn thương từ những chấn thương nặng.

Có nhiều nguyên nhân khiến dạ dày bị viêm loét nhưng chủ yếu đến từ cách sinh hoạt, ăn uống hằng ngày.

Triệu chứng bệnh viêm loét dạ dày

Bệnh viêm loét dạ dày có thể biểu hiện thành các triệu chứng khác nhau như:

- Đau bụng vùng thượng vị, có thể đau âm ỉ hoặc từng cơn có kèm theo nóng rát, thường liên quan đến bữa ăn.

- Rối loạn tiêu hóa: Ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, chán ăn, chậm tiêu.

- Buồn nôn hoặc nôn, nhất là sau bữa ăn nhiều dầu mỡ hoặc những người bị loét nặng

- Chán ăn, sút cân do ăn uống kém

- Trường hợp nặng: nôn ra máu, đi ngoài phân đen do chảy máu tiêu hóa.

Cách điều trị hiệu quả bệnh viêm loét dạ dày

Bệnh viêm loét dạ dày cần được chẩn đoán đúng và điều trị sớm để ngăn ngừa biến chứng như thủng dạ dày, ung thư. Một số phương pháp điều trị được sử dụng hiện nay bao gồm:

- Dùng thuốc:

• Thuốc kháng sinh để diệt Helicobacter pylori trong trường hợp có nhiễm loại vi khuẩn

• Thuốc ức chế tiết acid dạ dày (PPI, H2-blocker).

• Thuốc bảo vệ niêm mạc, giảm triệu chứng.

• Nếu người bệnh đang dùng thuốc NSAIDs cần báo lại với bác sĩ để có phương án giảm liều hoặc dùng thuốc khác thay thế.

Sử dụng các thảo dược thiên nhiên lành tính, an toàn cũng là cách khắc phục tình trạng viêm loét dạ dày.

- Thay đổi lối sống:

• Ăn uống điều độ, chia nhỏ bữa, tránh bỏ bữa, hạn chế ăn đồ cay nóng, chua, nhiều dầu mỡ.Hạn chế rượu bia, bỏ thuốc lá.

• Giảm stress, ngủ đủ giấc.

• Uống đủ nước, bổ sung rau xanh, trái cây tươi và thực phẩm dễ tiêu hóa.

• Theo dõi và tái khám định kỳ: giúp đánh giá hiệu quả điều trị, ngăn tái phát hoặc phát hiện sớm biến chứng.

Viêm loét dạ dày không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, gây khó chịu trong sinh hoạt hằng ngày mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến các bệnh nguy hiểm như xuất huyêt tiêu hóa hoặc ung thư dạ dày.

Người bệnh cần tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, kết hợp điều chỉnh chế độ ăn uống và lối sống cũng như nắm vững các kiến thức liên quan đến bệnh để bảo vệ sức khỏe tiêu hóa các lâu dài.