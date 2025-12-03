Vì sao dự án cải tạo rạch Mương Củi ở Cần Thơ 'đứng im' sau 2 năm thi công?

Dự án cải tạo rạch Mương Củi (phường Tân An, TP Cần Thơ) khởi công từ tháng 5/2023, dài gần 800 m, được kỳ vọng khơi thông dòng chảy và chỉnh trang đô thị. Thế nhưng sau hơn 2 năm thi công, công trình vẫn ngổn ngang, chưa đạt tiến độ.

Theo phản ánh của người dân, suốt nhiều tháng qua, tuyến đường ven rạch bị đào xới dang dở khiến việc đi lại vô cùng khó khăn. Không chỉ giao thông sinh hoạt bị ảnh hưởng, hoạt động kinh doanh, buôn bán cũng đình trệ khi trời mưa thì lầy lội, nắng lên lại bụi mù.

Ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, rạch Mương Củi thuộc ranh giới giữa phường An Khánh (cũ) và Hưng Lợi (cũ), nay thuộc phường Tân An trải dài từ mương lộ 91B đến rạch Đầu Sấu. Trên toàn tuyến đường còn nằm ngổn ngang, nhiều đoạn dang dở, nước lên bốc mùi hôi thối.

Dự án cải tạo rạch Mương Củi nằm trong gói thầu cải tạo rạch Mương Củi, Ngã Bát, Xẻo Nhum và Mương Lộ 91B, với giá trị hợp đồng hơn 190 tỷ đồng. Công trình thuộc Dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị, ban đầu do Ban quản lý dự án ODA TP Cần Thơ (cũ) làm chủ đầu tư, nay chuyển sang Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Cần Thơ quản lý.

Ông Lê Văn Hiếu, hộ dân sống nhiều năm tại khu vực, cho biết: “Hiện công trình ngưng thi công, chưa thấy tái khởi động. Ngày trước, tôi đồng ý cho tháo dỡ một phần nhà để giao mặt bằng, tôi phải bỏ hàng trăm triệu dựng tạm nhà kế bên để ở. Đường thì trơn trượt, bà con té hoài, nên tôi tự mua đất đá về đổ để có lối đi”.

Chị Trần Phương Trang, sống cạnh đoạn đường bị đào xới, cho biết cứ mưa xuống là khu vực biến thành “bẫy" trơn trượt, khiến người dân đi qua đây không ít lần bị té ngã.

Công trình dở dang khiến nước không thoát, mưa xuống là ngập, kèm nước kênh tràn lên bốc mùi hôi thối, rác nổi đầy mặt nước.

Việc dừng thi công kéo dài khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Phường đã nhiều lần kiến nghị Ban ODA và được thành phố chỉ đạo khẩn trương hoàn tất thủ tục gia hạn để sớm tái khởi động dự án.

Một người dân khác ở khu vực này cho , dự án thi công dở dang nên kinh doanh ế ẩm. “Trời nắng thì bụi bay mịt mù, trời mưa thì đẩy ổ gà, ổ vôi, xe không chạy được. Người ta ngại ghé mua hàng. Khu nhà trọ trước kia đông khách, giờ đường thế này không ai dám thuê, phòng trống nhiều”, người này nói thêm.

Trả lời Phóng viên Báo VTC News, ông Phạm Thái Bảo, Phó Chủ tịch phường Tân An, TP Cần Thơ cho biết tuyến kênh rạch Mương Củi thuộc Dự án 3 do Ban ODA TP Cần Thơ đầu tư trước đây. Dự án này đã hết thời hạn thi công từ tháng 6/2025 nên đơn vị chủ đầu tư phải tạm dừng để xin chủ trương điều chỉnh quy mô và gia hạn thời gian thực hiện, dự kiến đến năm 2027- 2028.

Trong thời gian chờ dự án triển khai lại, phường Tân An phối hợp với khu vực vận động mạnh thường quân sửa chữa tạm thời đường sá; đồng thời tổ chức dọn cỏ, thu gom rác và phun xịt phòng chống dịch. Tuy nhiên, do nguồn lực và kinh phí hạn chế, các biện pháp này chưa thể xử lý triệt để.

Từ tháng 8/2025, thành phố đã giao thêm cho phường quản lý dịch vụ công ích đô thị và từ 2026 sẽ giao luôn công tác thu gom rác. Khi đó, phường sẽ có nguồn lực, kinh phí tốt hơn để cải thiện vệ sinh môi trường và đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho người dân.

Người dân kỳ vọng đơn vị chức năng nhanh chóng hoàn thiện dự án, trả lại diện mạo mới và phục hồi nhịp sinh hoạt, kinh doanh lâu nay bị gián đoạn.