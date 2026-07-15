(VTC News) -

Dinar Kuwait (mã tiền tệ: KWD) là đơn vị tiền tệ chính thức của Nhà nước Kuwait, một quốc gia giàu có ở vùng Vịnh (Tây Á).

Dinar Kuwait (KWD) hiện được xem là đồng tiền có giá trị cao nhất thế giới khi xét theo tỷ giá hối đoái.

Vì sao đồng Dinar Kuwait giá trị nhất thế giới?

Theo tỷ giá chuyển đổi hiện tại, 1 KWD tương đương 3,23 USD; 2,82 Euro và bằng 84.838 VND. So với đồng tiền giá trị thấp nhất thế giới là Rial Iran, 1 KWD = 4.441.950 Rial Iran.

Đồng Dinar Kuwait (KWD) được coi là đồng tiền có giá trị cao nhất thế giới xét theo tỷ giá hối đoái là kết quả tổng hợp của nhiều nền tảng kinh tế - tài chính đặc thù của Kuwait.

Sức mạnh của “vàng đen”

Trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Kuwait là yếu tố chính tạo nên sức mạnh của KWD. Dầu mỏ là một trong những mặt hàng được săn đón nhất trên thế giới, và Kuwait sở hữu khoảng 7% trữ lượng dầu mỏ của thế giới.

Dinar Kuwait được xem là đồng tiền có giá trị cao nhất thế giới. (Ảnh: Luluexchange)

Phần lớn doanh thu của chính phủ Kuwait (khoảng 90%) đến từ xuất khẩu dầu mỏ. Lượng xuất khẩu khổng lồ này, vốn rất quan trọng đối với năng lượng toàn cầu, tạo ra dòng vốn đầu tư nước ngoài khổng lồ.

Hơn nữa, Kuwait không giống như hầu hết các quốc gia sản xuất dầu mỏ khác. Tại đây, chi phí khai thác dầu mỏ thấp, mang lại cho quốc gia này lợi nhuận khổng lồ ngay cả khi giá dầu toàn cầu biến động, tạo ra nhu cầu rất lớn đối với đồng KWD.

Chính sách tiền tệ và tài khóa thận trọng

Trong khi các loại tiền tệ khác như Đô la Mỹ hay Euro biến động tự do dựa trên sự đầu cơ của thị trường thì đồng Dinar Kuwait lại khá ổn định.

Ngân hàng Trung ương Kuwait điều hành chính sách tiền tệ theo hướng ổn định, kiểm soát lạm phát chặt chẽ và hạn chế việc phá giá đồng nội tệ.

Từ năm 2007, Ngân hàng Trung ương Kuwait đã neo tỷ giá đồng Dinar vào một rổ tiền tệ quốc tế có trọng số. Rổ tiền tệ này không chỉ bao gồm USD, thành phần chiếm ưu thế, mà còn cả các loại tiền tệ chính khác như Euro và Bảng Anh.

Chiến lược này giúp bảo vệ đồng Dinar khỏi sự biến động của bất kỳ loại tiền tệ nước ngoài nào. Nếu đồng USD giảm giá, đồng Euro hoặc đồng Yên có thể tăng giá, giúp cân bằng tỷ giá hối đoái của KWD.

Quy mô phát hành tiền được kiểm soát

Ngân hàng Trung ương Kuwait kiểm soát chặt chẽ lượng Dinar lưu thông. Đây là lý do chính khiến tỷ giá hối đoái Kuwait luôn ở mức cao. Khi nguồn cung giảm, nhu cầu về đồng tiền này thường sẽ tăng lên.

Dự trữ tài chính quốc gia dồi dào

Kuwait là một trong những quốc gia sớm thành lập quỹ đầu tư quốc gia, với tài sản đầu tư trải rộng khắp thế giới.

Nguồn dự trữ ngoại hối và tài sản tài chính lớn này đóng vai trò “tấm đệm an toàn”, củng cố niềm tin vào đồng tiền quốc gia.

Kuwait theo đuổi các chính sách tài chính thận trọng hơn, tránh các dự án quy mô lớn "phô trương" và tập trung vào sự ổn định tài chính dài hạn.

Thu nhập bình quân đầu người cao

Kuwait là quốc gia nhỏ với dân số tương đối ít. Sự kết hợp giữa nguồn thu khổng lồ từ dầu mỏ và dân số ít giúp Kuwait có một trong những tỷ lệ GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới. Điều này cũng hỗ trợ cho giá trị đồng tiền cao.