Vì sao chồng ca sĩ Đoàn Di Băng bị bắt
(VTC News) -
Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978) chồng Đoàn Di Băng để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.
Đăng Khoa
Tin mới
Vụ lừa đảo 9.100 tỷ đồng: Vạch trần chiêu trò 'bà trùm' Nhật Nam
15:43 05/11/2025
Reels
Vỡ hồ nước trên núi tại Lâm Đồng: Nước mắt những người bỗng trắng tay sau 1 đêm
15:36 05/11/2025
Đời sống
Cúp Chiến thắng 2025: 11 hạng mục trao giải, quỹ thưởng 750 triệu đồng
15:32 05/11/2025
Hậu trường
Vì sao chồng ca sĩ Đoàn Di Băng bị bắt
15:28 05/11/2025
VTC NEWS TV
Bão số 13 Kalmaegi mạnh lên cấp 13, nguy cơ Huế - Khánh Hòa ngập sâu
15:23 05/11/2025
Reels
Trung Quốc gia hạn thời gian tạm dừng áp thuế bổ sung 24% đối với Mỹ
15:14 05/11/2025
Thời sự quốc tế
Quả đồi gần làng xuất hiện vết nứt gãy, sẵn sàng di dời dân nếu trời mưa
15:06 05/11/2025
Tin nóng
Nữ sinh cấp 2 ở TP.HCM bị đánh hội đồng ngay trong trường
15:02 05/11/2025
Tin tức - Sự kiện
XSMT 5/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 5/11/2025
15:00 05/11/2025
Xổ số miền Trung
Bắt giam chồng ca sĩ Đoàn Di Băng
14:51 05/11/2025
Bản tin 113
Cách ăn uống để giảm axit uric hiệu quả nhất
14:46 05/11/2025
Tư vấn
8 tỉnh miền Trung nguy cơ lũ quét, ngập lụt, gió mạnh do bão số 13 Kalmaegi
14:41 05/11/2025
Thời tiết
Nữ giáo sư trẻ nhất năm 2025 là ai?
14:38 05/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Kim ngạch xuất nhập khẩu sẽ phá kỷ lục?
14:20 05/11/2025
Thị trường
Kỳ nghỉ - sợi dây kết nối, Holidays Việt Nam biến sum vầy thành truyền thống
14:16 05/11/2025
Du Lịch
Trụ cầu trên đường Hồ Chí Minh ở Huế bị mưa lũ đẩy lệch gần 1 mét
14:13 05/11/2025
Tin nóng
Từ hạt lúa mì đến gói mì quốc dân
14:08 05/11/2025
Kinh tế
Gia Lai lập Sở chỉ huy tiền phương chỉ đạo ứng phó với bão Kalmaegi
14:06 05/11/2025
Tin nhanh 24h
Bảng giá ô tô Lexus mới nhất tháng 11/2025
14:04 05/11/2025
Thị trường
Thảo Cầm Viên Sài Gòn ‘bỏ túi’ 450 triệu đồng/ngày
14:02 05/11/2025
Tài chính
Dàn diễn viên Áo Lụa Hà Đông: Người vướng vòng lao lý, người giàu có viên mãn
14:02 05/11/2025
Sao Việt
XSMN 5/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 5/11/2025
14:00 05/11/2025
Xổ số miền Nam
Nghe AI 'nịnh bợ', vợ đòi bán sạch vàng cưới để khởi nghiệp bán hàng
14:00 05/11/2025
Gia đình
Nhóm côn đồ cầm hung khí, truy sát 4 thanh niên ở Đà Nẵng
13:51 05/11/2025
Bản tin 113
'Băm hai cái răng đóng trăng cái lưỡi' là gì?
13:51 05/11/2025
Hỏi - Đáp
Giá tôm hùm tại Đắk Lắk giảm trước bão số 13 Kalmaegi
13:51 05/11/2025
Đời sống
Bão cuồng phong Kalmaegi càn quét Philippines, ít nhất 66 người thiệt mạng
13:47 05/11/2025
Thời sự quốc tế
Người dân tất bật chằng chống nhà cửa, đưa tàu lên bờ, gặt lúa 'chạy' bão số 13
13:42 05/11/2025
Tin nhanh 24h
Người đàn ông kiếm bộn nhờ đôi chân thon, nuột hơn cả chị em, mặc váy siêu đẹp
13:30 05/11/2025
Chuyện bốn phương
Phẫu thuật giúp người phụ nữ thoát khỏi 20 năm đau nửa đầu
12:44 05/11/2025
Tin tức