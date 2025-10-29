VFF nhận lời xin lỗi, LĐBĐ Thái Lan hứa không tái phạm sai sót nhầm cờ Việt Nam

(VTC News) -

Trong buổi làm việc tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chiều nay 29/10, đại diện LĐBĐ Thái Lan (FAT) cam kết không để xảy ra sai sót tương tự sự cố nhầm cờ Việt Nam. LĐBĐ Thái Lan bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác, phối hợp chặt chẽ với LĐBĐ Việt Nam trong các hoạt động nhằm phát triển bóng đá khu vực Đông Nam Á ngày càng chuyên nghiệp và bền vững.

Đúng theo kế hoạch, chiều nay 29/10, phái đoàn Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) do Phó Chủ tịch Adisak Benjasiriwan đến trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tại Hà Nội. Đại diện của LĐBĐ Thái Lan xin lỗi về sự cố nhầm quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm chia bảng giải Futsal U19 Đông Nam Á 2025.

Phó Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan trao tận tay thư xin lỗi cho Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú tiếp đón phái đoàn Thái Lan tại trụ sở VFF. Tổng thư ký LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) Winston Lee cũng tham dự.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam ghi nhận lời xin lỗi chân thành của LĐBĐ Thái Lan. VFF nhận định sự cố nhầm cờ Việt Nam là sai lầm nghiêm trọng nhưng đánh giá cao tinh thần chủ động, cầu thị, tôn trọng đối tác mà LĐBĐ Thái Lan thể hiện sau đó. Ngay trong chiều 28/10, LĐBĐ Thái Lan gửi thư xin lỗi của chủ tịch Nualphan Lamsam (Madam Pang) tới VFF và xin lỗi công khai trên các phương tiện truyền thông, đồng thời cử 1 phó chủ tịch cùng phái đoàn trực tiếp sang Việt Nam.

Trong cuộc làm việc tại Hà Nội, đại diện LĐBĐ Thái Lan chuyển thư xin lỗi tận tay Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

“LĐBĐ Thái Lan xin chân thành gửi lời xin lỗi đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á và tất cả các bên liên quan vì sự việc này. Chúng tôi trân trọng sự cảm thông và ủng hộ liên tục của quý vị, đồng thời khẳng định cam kết duy trì những tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp và sự tôn trọng trong tất cả các sự kiện AFF do Thái Lan đăng cai”, VFF đăng tải một phần nội dung thư trên trang chủ, đồng thời nhấn mạnh đây là bài học sâu sắc trong công tác chuẩn bị và tổ chức các sự kiện quốc tế, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong hệ thống thi đấu của LĐBĐ Đông Nam Á