VF 8 thế hệ mới 'chiếm spotlight' khi xuất hiện tại các đại lý

(VTC News) -

Xuất hiện ở đâu “gây bão” đến đó

Ghi nhận tại các đại lý VinFast từ Bắc vào Nam những ngày qua cho thấy không khí luôn sôi động. Đông đảo khách hàng tìm đến để trực tiếp trải nghiệm mẫu xe đang làm mưa làm gió trên nhiều diễn đàn, cộng đồng người dùng.

Trong số những người có mặt sớm nhất, không thiếu những chủ nhân tương lai trong số 12.728 khách hàng đã đặt cọc ngay trong tuần lễ vàng, từ 27/5 đến hết 3/6.

Chị Phùng Thị Quỳnh Anh (Hà Nội) không giấu được sự phấn khích khi lần đầu tận mắt và trực tiếp chạm tay vào chiếc VF 8 All-new mà bản thân đã đặt mua. Theo chị, mẫu xe ngoài đời còn ấn tượng hơn mong đợi với thiết kế chỉn chu cùng không gian nội thất “quá đẹp và hiện đại”.

“Mua xe VinFast tiên phong không chỉ là sở hữu một phương tiện, mà là mua trải nghiệm mới nhất mà không phải ai cũng có”, chị Quỳnh Anh hào hứng.

Trong khi đó, anh Đỗ Sơn (Hà Nội), người đã chốt cọc chỉ trong vòng 10 phút sau khi VinFast mở cổng đăng ký, lại dành lời khen “có cánh” cho hệ thống điều hòa của VF 8 thế hệ mới: “Điều hòa siêu mát dù xe đang mở tất cả các cửa cho khách tham quan, trải nghiệm”, anh khẳng định.

Dù chỉ mới là bản tiền sản xuất, VF 8 thế hệ mới đã nhanh chóng chinh phục giới chuyên gia. Đặc biệt, reviewer từ kênh mexe2018 khẳng định mẫu D-SUV điện hoàn toàn không phải “bình mới rượu cũ”, mà là một cuộc cách mạng về kỹ thuật.

Anh đánh giá, xe đã giảm gần 600 kg, từ 2,5 tấn xuống còn khoảng 1,87 tấn nhờ kiến trúc điện - điện tử mới. Việc loại bỏ các cấu trúc phân mảnh, tập trung vào “đầu não” máy tính trung tâm CCV hứa hẹn giúp xe vận hành thanh thoát và thông minh hơn.

“Giảm tới 600 kg, hệ thống treo thích ứng mới cực xịn, hệ thống điện tối ưu, sạc thông minh, lại thêm nhiều tính năng an toàn, VF 8 thế hệ mới thực sự rất đáng tiền”, vị chuyên gia tổng kết về mẫu D-SUV của VinFast.

D-SUV giá chỉ ngang C-SUV: “Cú knock-out” dành cho các đối thủ xe xăng

Nếu như những cải tiến về thiết kế và công nghệ là đòn bẩy thì mức giá chính là “cú knock-out” mà VF 8 thế hệ mới dành cho các đối thủ.

Với giá niêm yết chỉ 999 triệu đồng đi kèm hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, reviewer của kênh mexe2018 cho rằng VF 8 thế hệ mới đang sở hữu mức giá “hủy diệt” trong phân khúc D-SUV.

Cụ thể, khi áp dụng các ưu đãi như giảm 10% theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, ưu đãi “Mùa hè rực rỡ - Vinfascination” trong tháng 6 (tặng voucher Vinpearl hoặc quy đổi tiền mặt 2%), giá lăn bánh thực tế của VF 8 All-new chỉ chưa tới 900 triệu đồng.

“Với tầm tiền này mà sở hữu một mẫu SUV rộng rãi, công nghệ ngập tràn thế này thì nói thẳng là không có đối thủ”, reviewer kênh mexe2018 khẳng định.

Chưa dừng lại ở đó, VinFast còn sở hữu “át chủ bài” là chính sách miễn phí sạc đến 10/2/2029. Đây được xem là “đòn đánh” trực diện vào chi phí vận hành, vốn là “nỗi đau” của những người dùng xe xăng khi giá nhiên liệu liên tục nhảy múa.

“Khi áp dụng full chính sách cộng thêm đặc quyền miễn phí sạc, VF 8 thực sự là món hời không thể bỏ qua”, chị Quỳnh Anh nhấn mạnh.

Với kỷ lục 12.728 đơn hàng chỉ trong 8 ngày, dự báo khi những chiếc xe đầu tiên bắt đầu được bàn giao từ cuối tháng 7/2026, VF 8 thế hệ mới sẽ chính thức trở thành “vũ khí hạng nặng” giúp VinFast gia tăng khoảng cách và bỏ xa các đối thủ xe xăng về doanh số.