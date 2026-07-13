Vết sẹo tuổi thơ của đứa trẻ muốn cứu hạnh phúc gia đình

(VTC News) -

Trần Quang Vinh, 40 tuổi, sống tại Mỹ, từng làm việc cho Google và hiện điều hành app Murror - nền tảng hỗ trợ sức khỏe tinh thần. Nhưng nếu hỏi cuộc đời mình bắt đầu thay đổi từ khi nào, anh không nhắc đến những đỉnh cao sự nghiệp.

Trong suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, anh nhắc đến buổi chiều năm 1995 nhiều hơn bất kỳ dấu mốc nào khác trong cuộc đời mình...

Vết sẹo tuổi thơ

Khi ấy, Vinh học lớp 3.

Tan học, cậu bé 9 tuổi đeo cặp đi bộ về nhà như mọi ngày. Con đường không dài, chỉ đủ để cậu nghĩ xem hôm nay mẹ nấu món gì, tối có được xem tivi không hay bố sẽ hỏi chuyện học hành như thế nào. Nhưng khi bước tới trước cửa, cậu đứng khựng lại. Từ bên trong căn nhà vang ra những âm thanh mà một đứa trẻ không nên nghe thấy. Không còn là những câu trách móc quen thuộc giữa cha và mẹ, những tiếng nói bị đẩy lên tới giới hạn cuối cùng. Giống như ai cũng đang cố giành lấy phần thắng trong một cuộc chiến mà không ai thực sự chiến thắng.

Chiếc cặp sách vẫn còn trên vai, đôi dép vẫn còn phủ bụi từ con đường đất. Cậu đứng đó, ngay trước cửa nhà mình, không biết nên bước vào hay bỏ đi.

“Lúc đó mình không biết phải gọi tên cảm giác ấy là gì, nhưng biết bên trong mình bắt đầu có điều gì đó không ổn. Mình rất thương cha mẹ. Mình chỉ muốn làm một điều gì đó để gia đình ổn hơn, nhưng càng nghĩ càng thấy bất lực", anh nhớ lại.

Đó là từ xuất hiện nhiều nhất khi Vinh nhìn lại tuổi thơ của mình: Bất lực. Không phải buồn, không phải giận, cũng không phải oán trách.

Điều đau đớn nhất với một đứa trẻ không phải là nhìn thấy gia đình đổ vỡ. Điều đau đớn nhất là chứng kiến mọi thứ đổ vỡ từng ngày và nhận ra rằng mình hoàn toàn không có khả năng thay đổi điều gì.

Tối hôm đó, Vinh nằm quay mặt vào tường. Cậu cố nhắm mắt thật chặt như thể chỉ cần ngủ một giấc thật sâu thì sáng mai mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng từ căn phòng bên cạnh, tiếng khóc của mẹ vẫn len vào khoảng tối căn nhà.

Những bữa cơm của chuỗi ngày sau đó chỉ còn tiếng bát đũa va vào nhau. Có những tối, Vinh nằm trong phòng, nghe tiếng người lớn nói chuyện ngoài cửa mà không dám bước ra. Cũng có những ngày cậu nhìn thấy mẹ buồn nhưng không biết phải an ủi thế nào.

Những chuyện xảy ra trong gia đình không kết thúc sau một buổi chiều.

Chúng kéo dài qua lớp 3, qua lớp 4 và qua cả những năm tháng sau đó bằng những cách âm thầm nhất. Đó là những bữa cơm ngày càng ít tiếng nói chuyện, là những khoảng lặng kéo dài trong căn nhà vốn đã chật chội, là những lần Vinh nhìn thấy mẹ buồn nhưng không biết phải làm gì ngoài việc ngồi im.

Ngày nào cậu cũng hy vọng mọi chuyện sẽ khá hơn. Ngày nào cậu cũng tự nhủ mình phải ngoan hơn một chút, học giỏi hơn một chút, cố gắng hơn một chút. Giống như rất nhiều đứa trẻ khác đang sống trong những gia đình rạn nứt, Vinh đã mang trong lòng một niềm tin ngây thơ rằng nếu mình đủ tốt thì người lớn sẽ bớt đau khổ.

Rồi Vinh bắt đầu thay đổi.

Ở trường, cậu vẫn học, vẫn làm bài, vẫn đến lớp đầy đủ như bao bạn bè khác. Chỉ có điều, cậu ngày càng ít nói.

Trong giờ ra chơi, khi đám bạn chạy xuống sân đá bóng hoặc chơi đuổi bắt, Vinh thường đứng một mình ở hành lang nhìn xuống khoảng sân đầy tiếng cười. Có những ngày, cậu gần như không nói chuyện với ai ngoài lúc cô giáo gọi lên trả bài. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, đến mức chính Vinh cũng không nhận ra mình đang dần khép lại.

"Mình không chia sẻ với ai. Hồi đó cũng không nghĩ mình đang buồn hay đang bị tổn thương. Chỉ thấy mình ngày càng ít nói hơn", Vinh nói và cho biết điều duy nhất anh luôn nghĩ đến lúc đó là làm sao để cha mẹ bớt khổ.

“Mình mang trong lòng một niềm tin ngây thơ rằng, nếu mình ngoan và học giỏi, cha mẹ sẽ hạnh phúc như xưa”, Vinh kể.

Nhưng không có phép màu nào xảy ra. Gia đình không trở lại như cũ chỉ vì một đứa trẻ cố ngoan hơn. Những cuộc cãi vã vẫn xuất hiện, có lúc dữ dội, có lúc chỉ là những khoảng lặng kéo dài đến ngột ngạt.

Bàn tay đầu tiên

Đến lớp 5, một sự việc xảy ra khiến những điều Vinh cố giấu kín bấy lâu bất ngờ bị kéo ra ngoài ánh sáng.

Hôm đó, trong tập vở mang đến trường có lẫn một lá thư mẹ viết cho cha. Nhiều năm sau, Vinh vẫn không nhớ chính xác lá thư ấy đã nằm trong cặp mình bằng cách nào. Có thể cậu vô tình kẹp vào tập, cũng có thể trong lúc dọn dẹp, mẹ đặt nhầm vào đó.

Dù vì lý do gì, lá thư ấy vẫn theo cậu đến lớp học vào một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác.

Đó không phải một lá thư dài. Nhưng trong đó là những điều mà người lớn thường chỉ viết ra khi không còn biết phải nói thế nào với nhau nữa.

Khi cô giáo gọi Vinh lên bảng, tờ giấy vô tình rơi khỏi tập vở.

Cô nhặt lên, rồi nhìn cậu: "Ba mẹ con có chuyện gì hả?”.

Đó là một câu hỏi rất bình thường. Một giáo viên nhìn thấy một lá thư của người lớn và hỏi học sinh của mình xem có chuyện gì xảy ra hay không. Có lẽ cô không hề nghĩ rằng câu hỏi ấy sẽ khiến cậu bé đứng trước mặt mình bật khóc.

Nhưng Vinh đã khóc. Không phải kiểu nước mắt rơi xuống rồi nhanh chóng lau đi, mà là thứ cảm xúc bị giữ lại quá lâu, đến một lúc nào đó không còn cách nào ở yên trong lồng ngực nữa.

Cậu cúi gằm mặt xuống. Cả lớp bỗng im lặng, những ánh mắt hướng về phía cậu.

Tiếng quạt trần vẫn quay đều trên đầu, ngoài cửa sổ, sân trường vẫn đầy nắng. Mọi thứ dường như vẫn vậy, chỉ có Vinh cảm thấy như toàn bộ thế giới riêng của mình vừa bị lật tung trước mặt người khác.

Điều khiến cậu đau không phải vì bạn bè biết chuyện gia đình. Mà vì lần đầu tiên cậu nhận ra mình đã phải mang theo những cảm xúc ấy lâu đến thế.

Giữa lúc ấy, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay cậu. Là Quỳnh Mai, cô bạn ngồi phía trước.

“Vinh đừng buồn nha Vinh!” - Quỳnh Mai an ủi.

Ba mươi năm đã trôi qua. Vinh không còn nhớ hôm đó cô giáo nói gì sau đó, không nhớ bạn bè phản ứng ra sao, cũng không nhớ mình đã ngồi học tiếp bằng cách nào. Nhưng anh vẫn nhớ câu nói ấy.

Có những ký ức ở lại không phải vì chúng lớn lao, mà vì chúng xuất hiện đúng vào lúc một con người cần được nhìn thấy nhất.

Cho đến tận bây giờ, khi đã trải qua gần bốn thập kỷ cuộc đời, đã sống và làm việc ở nhiều quốc gia, đã gặp hàng nghìn con người khác nhau, Vinh vẫn nhắc về Quỳnh Mai như nhắc về người đầu tiên nói với mình rằng nỗi buồn ấy không phải chỉ có một mình cậu gánh chịu.

Nhưng một câu nói tử tế không thể ngay lập tức thay đổi một tuổi thơ.

Vinh vẫn lớn lên như rất nhiều đứa trẻ mang trong mình những tổn thương không được gọi tên. Cậu đi học, thi cử, có bạn bè, có những niềm vui rất bình thường của tuổi mới lớn, nhưng ở đâu đó trong sâu thẳm vẫn luôn tồn tại một cảm giác rằng mình khác với những người xung quanh.

Khi bạn bè kể về những chuyến đi chơi cùng gia đình, Vinh thường im lặng. Khi nghe người khác nói về cha mẹ, cậu thường tìm cách chuyển sang chủ đề khác. Không ai biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, ngay cả bản thân Vinh cũng không thực sự hiểu.

Ở thời điểm ấy, khái niệm sức khỏe tinh thần còn rất xa lạ. Người ta biết một đứa trẻ buồn, nhưng không biết nỗi buồn ấy có thể kéo dài nhiều năm. Người ta biết một đứa trẻ ít nói, nhưng không nghĩ rằng đằng sau sự im lặng ấy có thể là cả một thế giới nội tâm đang dần khép lại.

Không phải đứa trẻ nào lớn lên trong một gia đình có nhiều xung đột cũng trở thành người mang những tổn thương kéo dài. Nhưng nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy, những trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu có thể để lại ảnh hưởng rất lâu nếu trẻ không được lắng nghe, hỗ trợ hoặc chữa lành đúng cách.

Theo nghiên cứu về Trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu (Adverse Childhood Experiences - ACEs), trẻ thường xuyên chứng kiến bạo lực hoặc xung đột trong gia đình có nguy cơ cao gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần khi trưởng thành, từ lo âu, trầm cảm đến khó xây dựng các mối quan hệ và luôn mang cảm giác thiếu an toàn.

Thời điểm đó, Vinh không biết những khái niệm ấy. Cậu chỉ biết mình phải cố gắng, phải học giỏi hơn, thành công hơn. Bởi đâu đó trong suy nghĩ của cậu bé năm ấy vẫn tồn tại một niềm tin rất ngây thơ: Nếu mình đủ tốt, có lẽ cuộc sống sẽ khác.

Vinh không biết rằng, chính niềm tin ấy sẽ dẫn anh bước vào một cuộc chạy kéo dài gần ba mươi năm. Một cuộc chạy đưa anh đến nước Mỹ, đến Google, đến những đỉnh cao mà nhiều người mơ ước, nhưng cũng đưa anh đi rất xa khỏi chính mình.

>>> Kỳ 2: Cuộc đua không đích