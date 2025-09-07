Vành đai 3 qua Đồng Nai thi công thần tốc, sẵn sàng thông xe toàn tuyến

Về công tác xây lắp, dự án được chia thành 4 dự án thành phần: đoạn qua TP.HCM (dự án thành phần 1) do UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản; đoạn qua Đồng Nai (dự án thành phần 3) do UBND tỉnh Đồng Nai phụ trách; đoạn qua Bình Dương cũ, nay thuộc TP.HCM (dự án thành phần 5) do UBND tỉnh Bình Dương trước đây, nay là TP.HCM quản lý; và đoạn qua Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh (dự án thành phần 7) do UBND tỉnh Long An trước đây, nay là Tây Ninh đảm nhận.

Riêng dự án thành phần 3 đoạn qua Đồng Nai có chiều dài hơn 11km (không bao gồm dự án thành phần 1A), được khởi công từ tháng 6/2023, cùng thời điểm với các dự án thành phần khác trên toàn tuyến.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sau hơn 2 năm triển khai thi công, tuyến Vành đai 3 TP.HCM đoạn từ nút giao cao tốc TP.HCM - Dầu Giây qua cầu Nhơn Trạch đến giao lộ đường 25B (thuộc dự án thành phần 1A) chính thức thông xe vào cuối tháng 8/2025.

Theo quan sát, đoạn từ nút giao Vành đai 3 - đường Tôn Đức Thắng đến nút giao đường tỉnh 769D, các nhà thầu đang huy động tối đa máy móc và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ. Trên công trường, mặt đường đang bước vào giai đoạn thi công thảm nhựa.

Tại nút giao đường tỉnh 769D (đường Nguyễn Ái Quốc), đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của cầu vượt. Máy móc cùng hàng chục công nhân được huy động liên tục, nhằm đảm bảo tiến độ để sớm kết nối thông suốt toàn tuyến.

Anh Hoàng Văn Tài, công nhân thi công cầu vượt nút giao Vành đai 3 - đường tỉnh 769D (đường Nguyễn Ái Quốc), chia sẻ khu vực Đông Nam Bộ đang vào mùa mưa, gây nhiều khó khăn cho tiến độ dự án. Tuy vậy, đơn vị thi công đã huy động tối đa nhân lực và máy móc, bố trí công nhân làm việc ngày đêm. "Tranh thủ lúc trời tạnh mưa, anh em tập trung thi công. Do ban ngày thường xuyên mưa, nên phần lớn công việc được dồn vào ban đêm để bù lại khoảng thời gian bị gián đoạn", anh Tài nói.

Theo ghi nhận, cách nút giao đường tỉnh 769D khoảng 300m, nhiều trụ điện vẫn chưa được di dời, gây cản trở mặt bằng và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công dự án.

Tại nút giao Vành đai 3 - cao tốc Bến Lức - Long Thành , các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ.

Hiện đơn vị thi công khẩn trương đắp nền, làm đường dẫn, phấn đấu hoàn thành các hạng mục trước ngày 19/12/2025 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh Đồng Nai (dự án thành phần 3) được khởi công từ tháng 6/2023. Tuy nhiên, hơn một năm đầu triển khai, tiến độ dự án ì ạch do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Tháng 9/2024, khi dự án thành phần 7 đạt 45%, thành phần 1 đạt 16%, thành phần 5 đạt 13% thì dự án thành phần 3 mới chỉ đạt vỏn vẹn 6%.

Trước nguy cơ bị bỏ xa, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu huyện Nhơn Trạch (cũ) khẩn trương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đôn đốc các nhà thầu tăng tốc. Nhờ đó, gần một năm qua, tiến độ dự án đã có bước bứt phá mạnh mẽ. Các đơn vị thi công làm việc xuyên ngày đêm, “thần tốc” vượt nắng thắng mưa, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước ngày 19/12/2025 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.