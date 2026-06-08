(VTC News) -

Nước lá ổi khô có tác dụng gì?

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời Lương y Trần Đăng Tài cho biết, lá ổi khô chứa nhiều loại axit amin, hàm lượng polyphenol trong lá ổi khô cao hơn nhiều so với lá trà do đó uống nước lá ổi khô có tác dụng tốt trong việc duy trì sức khỏe đường tiêu hóa.

Uống lá ổi khô ngoài tác dụng phòng ngừa và điều trị xơ vữa động mạch, chống oxy hoá còn có tác dụng duy trì huyết áp và sức khỏe tim mạch, lá ổi khô cũng có tác dụng chống viêm và cầm máu tốt.

Ngày nay do sự tiện lợi nhiều người sử dụng trà lá ổi thay cho hãm lá ổi khô. Dưới đây là những lợi ích của nước lá ổi khô với sức khỏe:

Tốt cho người tiểu đường: Trong y học cổ truyền lá ổi khô được sử dụng cho các trường hợp bệnh nhân tiểu đường vì loại thuốc thảo dược này có tác dụng rất tốt trong việc hạ đường huyết.

Sau khi đi vào cơ thể bệnh nhân tiểu đường, nó có thể làm giảm hiệu quả lượng đường trong cơ thể. Tuy nhiên, uống lá ổi khô không thay thế được thuốc điều trị đái tháo đường nó chỉ là một trong các biện pháp hỗ trợ giúp người bệnh thoải mái, do đó người bệnh đái tháo đường không được bỏ thuốc điều trị.

Điều trị chứng khó tiêu và giảm cân: Lá ổi khô có hàm lượng chất xơ rất cao, khi chất xơ đi vào cơ thể sẽ có tác dụng đào thải lượng lớn cặn bã và mỡ thừa. Do đó, việc sử dụng lá ổi một cách khoa học có thể chữa chứng khó tiêu do thức ăn tích tụ, đồng thời cũng rất hiệu quả trong việc giảm cân.

Bổ sung vitamin: Các nghiên cứu cho thấy uống lá ổi khô hàng ngày có thể làm tăng các loại vitamin cần thiết cho cơ thể. Một số bài thuốc đông y còn sử dụng lá ổi khô như một loại nước uống giải rượu. Tuy nhiên, điều này chưa được khoa học chứng minh tính xác thực.

Chống lão hóa: Các chuyên gia cho rằng trong lá ổi khô có chất chống oxy hóa rất tốt. Theo các nghiên cứu hiện nay lá ổi không chỉ có thể chống oxy hóa mà còn có hiệu quả ngăn ngừa và làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, ngăn ngừa hiệu quả sự xuất hiện của các đốm đen hoặc tàn nhang, tăng cường khả năng chống lại tia cực tím của da.

Nước lá ổi tốt cho sức khỏe nhưng không nên lạm dụng

Cải thiện tình trạng tiêu chảy: Một số nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng chiết xuất lá ổi có đặc tính làm se, chống co thắt và kháng khuẩn, giúp giảm tiêu chảy (cấp tính hoặc mãn tính), đau bụng và các vi sinh vật gây tiêu chảy.

Giảm mỡ máu: Trong lá ổi khô giàu chất xơ hòa tan như pectin và vitamin C. Chất xơ hòa tan giúp đào thải cholesterol qua phân, làm giảm sự hấp thụ và giảm nồng độ cholesterol trong máu. Ngoài ra, vì lá ổi khô có chứa chất chống oxy hóa nên giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol LDL và duy trì mức cholesterol HDL tốt.

Điều hòa huyết áp: Lá ổi khô giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là polyphenol, giúp hạ huyết áp bằng cách làm giãn mạch máu và cải thiện chức năng mạch máu. Nó cũng chứa kali, một khoáng chất thúc đẩy bài tiết natri qua nước tiểu, cũng giúp điều hòa huyết áp.

Tuy nhiên, cũng giống như lá ổi khô tốt với người bệnh đái tháo đường thì lá ổi khô không thể thay thế thuốc điều trị huyết áp và người bị huyết áp cao không tự ý bỏ thuốc để uống lá ổi khô trị bệnh.

Giảm đau bụng kinh: Một số nghiên cứu chỉ ra rằng chiết xuất từ lá ổi có thể giúp giảm cường độ đau bụng kinh vì nó có đặc tính giảm đau và làm dịu cơn đau.

Phòng ngừa ung thư: Có nhiều nghiên cứu về việc chiết xuất lá ổi có đặc tính chống oxy hóa và chống khối u và có thể giúp ngăn ngừa một số loại ung thư. Nhưng trên thực tế chưa có một báo cáo khoa học nào khẳng định lá ổi khô có thể chữa ung thư. Vì vậy việc uống lá ổi khô để chữa ung thư thì tốt nhất nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ.

Có nên uống nước lá ổi khô hàng ngày?

Báo Lao động dẫn nguồn WHO & JMF cho biết, chiết xuất từ lá ổi có khả năng ức chế sự tích tụ mỡ trong gan và giảm viêm gan do độc tố. Tuy nhiên, sử dụng quá liều có thể gây rối loạn tiêu hóa nhẹ do hàm lượng tannin cao. Vì vậy không nên uống thay nước lọc hàng ngày hay dùng kéo dài quá 4 tuần liên tục.

Ngoài ra, không nên uống nước, trà lá ổi khi bụng đói hoặc trước bữa ăn do trong loại lá này chứa các chất đắng chát, dễ gây đau dạ dày. Bạn có thể tham khảo về thời điểm uống nước, trà lá ổi dưới đây:

- Đối với trường hợp có sức khỏe bình thường: Nên uống nước, trà lá ổi sau khi ăn trưa 1 giờ.

- Đối với những người mắc các bệnh mạn tính: Đây là các trường hợp mắc bệnh cao huyết áp, bệnh tim mạch, đái tháo đường... thì nên uống nước, trà lá ổi sau bữa tối khoảng 1 giờ.

- Một số trường hợp đặc biệt: Phụ nữ cho con bú không nên sử dụng nước lá ổi vì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sữa và ảnh hưởng đường tiêu hóa của trẻ. Bên cạnh đó, phụ nữ mang thai cũng không nên sử dụng nước lá ổi do khi dùng có thể dẫn đến co bóp tử cung, không tốt cho thai nhi. Những người đang sử dụng thuốc tây cần tham khảo ý kiến bác sĩ để tránh giảm tác dụng của loại thuốc đang uống.

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