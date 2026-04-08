U20 nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup

U20 nữ Việt Nam vừa chính thức giành vé vào tứ kết giải U20 nữ châu Á 2026 với tư cách một trong hai đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Kết thúc vòng bảng, U20 nữ Việt Nam xếp thứ ba với 3 điểm cùng hiệu số -5. Hồng Yêu và đồng đội thua Trung Quốc, thua Thái Lan và thắng Bangladesh ở lượt trận cuối.

Tại bảng C trong loạt trận vừa kết thúc, U20 nữ Ấn Độ thắng 3-1 U20 nữ Đài Bắc Trung Hoa, họ kết thúc vòng bảng với 3 điểm và hiệu số -9 và vị trí thứ 3. U20 nữ Việt Nam chắc chắn có thành tích tốt hơn Ấn Độ - qua đó giành quyền vào vòng tứ kết.

Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 1/4 đến 18/4/2026 với sự tham dự của 12 đội tuyển, được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm.

Sau vòng bảng, 3 đội nhất bảng, 3 đội nhì bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết theo thể thức loại trực tiếp. Đặc biệt, 4 đội có thành tích cao nhất tại giải sẽ trở thành đại diện của châu Á tham dự VCK U20 nữ thế giới 2026.

Như vậy, thầy trò HLV Okiyama vẫn còn cơ hội tranh một suất dự World Cup dù thực tế rất khó khăn. Đối thủ của U20 nữ Việt Nam chính là U20 nữ Nhật Bản - một trong những đội bóng đá nữ mạnh nhất khu vực châu Á.

Dẫu sao, chiến thắng trước Bangladesh vẫn là cột mốc đáng nhớ khi U20 nữ Việt Nam đã vượt qua vòng bảng giải châu Á sau 22 năm chờ đợi. Đây cũng là lần đầu tiên U20 nữ Việt Nam thắng một đội ngoài Đông Nam Á trong lịch sử dự giải. Trước đây, Việt Nam chỉ có 3 chiến thắng trước Malaysia và Thái Lan (2 lần).

Phó Chủ tịch Trần Anh Tú cho biết Thường trực Ban Chấp hành VFF ghi nhận nỗ lực thi đấu của các cầu thủ, đồng thời thưởng động viên 300 triệu đồng. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc từ lãnh đạo Liên đoàn với đội tuyển U20 nữ.