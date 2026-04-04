Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Thái Lan giải U20 nữ châu Á trên kênh nào?

Trận đấu thứ hai của U20 nữ Việt Nam tại vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026 là cuộc đọ sức với chủ nhà Thái Lan. Màn đọ sức đáng chú ý này diễn ra lúc 20h00 ngày 4/4 và được truyền hình trực tiếp trên hệ thống TV360. Báo Điện tử VTC News cập nhật nhanh nhất diễn biến, hình ảnh trận đấu, kính mời các bạn chú ý đón xem.

VCK U20 nữ châu Á 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 1 đến 18/4/2026 với sự tham dự của 12 đội tuyển, được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm.

U20 nữ Việt Nam đụng độ U20 nữ Thái Lan.

Sau vòng bảng, 3 đội nhất bảng, 3 đội nhì bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết theo thể thức loại trực tiếp. Đặc biệt, 4 đội có thành tích cao nhất tại giải sẽ trở thành đại diện của châu Á tham dự vòng chung kết U20 nữ thế giới 2026.

Thể thức này mở ra nhiều cơ hội cho U20 nữ Việt Nam nghĩ về một suất tiến vào tứ kết. Ở bảng đấu này, thầy trò HLV Masahiko thua đối thủ mạnh nhất là Trung Quốc. Dĩ nhiên, chủ nhà Thái Lan không hề yếu nhưng khó vượt trội Việt Nam. Bangladesh - ẩn số của giải vẫn được xem là "vừa sức" với U20 nữ Việt Nam.

Trong hoàn cảnh như vậy, Ngân Thị Thanh Hiếu và đồng đội có thể nghĩ về một kết quả không thua trước người Thái rồi quyết đấu Bangladesh ở lượt trận cuối cùng.

U20 nữ Việt Nam chắc chắn đặt mục tiêu giành chiến thắng, nhưng hòa không phải phương án tệ. Đây có thể là nút thắt giúp các cô gái trẻ vơi bớt áp lực và chơi bóng thanh thoát hơn. Họ cần nhanh chóng quên đi trận thua 0-3 trong ngày ra quân.

Ngược lại, U20 nữ Thái Lan đang có lợi thế lớn về tinh thần sau khi lội ngược dòng 3-2 trước Bangladesh. Liên đoàn bóng đá nước này còn vừa ra lệnh cấm cầu thủ sử dụng mạng xã hội trong thời gian dự giải. Rõ rnagf, đây sẽ là thử thách rất lớn với U20 nữ Việt Nam.