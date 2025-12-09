(VTC News) -

Không chỉ tăng huyết áp mới nguy hiểm, mà tụt huyết áp mới là tình trạng đáng lo ngại nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời. Việc hiểu rõ các dấu hiệu, biết cách sơ cứu ban đầu và áp dụng các biện pháp phòng ngừa tụt huyết áp đúng cách sẽ giúp bạn bảo vệ sức khỏe bản thân và người thân trong gia đình.

Tụt huyết áp là gì?

Theo bài viết trên trang Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vimec, huyết áp là một trong những chỉ số quan trọng dùng để đánh giá sức khỏe của con người. Tụt huyết áp có thể gây ra nhiều triệu chứng nguy hiểm mà không phải ai cũng có thể nhận biết chính xác.

Theo các bác sĩ, tụt huyết áp là tình trạng chỉ số huyết áp tâm thu giảm xuống dưới khoảng 90 mmHg và huyết áp tâm trương dưới khoảng 60 mmHg. Việc huyết áp bị tụt khiến lượng máu lưu thông không đủ để cung cấp oxy và chất dinh dưỡng tới các cơ quan.

Khi xảy ra đột ngột, người bệnh có thể bị choáng váng, hoa mắt, chóng mặt, hồi hộp, tim đập nhanh. Trong một số trường hợp nặng có thể lơ mơ, lú lẫn, thậm chí ngất xỉu, mất ý thức.

Chỉ số huyết áp giảm xuống dưới khoảng 90 mmHg gây ra hoa mắt, chóng mặt, đau đầu.

Cách sơ cứu khi bị tụt huyết áp

Khi phát hiện dấu hiệu của tụt huyết áp, cần sơ cứu kịp thời và đúng cách để tránh biến chứng nguy hiểm như đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, suy thận hay tai biến mạch máu não. Các bước sơ cứu bao gồm:

- Giữ bình tĩnh, đặt người bệnh ngồi hoặc nằm trên bề mặt phẳng; dùng gối kê đầu và chân, nên kê chân cao hơn đầu để tăng lưu lượng máu lên não

- Cho người bệnh uống nước lọc hoặc các đồ uống có thể kích thích làm tăng lượng máu lưu thông. Một số loại thực phẩm hay được sử dụng là trà gừng, café, hoặc ăn thức ăn có chút muối để giúp huyết áp tăng tạm thời.

- Nếu có socola hoặc đồ ăn nhẹ, có thể cho ăn vì socola giúp bảo vệ thành mạch máu và hỗ trợ huyết áp ổn định hơn.

- Nếu người bệnh đang dùng thuốc điều trị huyết áp thấp theo chỉ định bác sĩ thì nên cho uống ngay.

- Khi người bệnh đã ổn định hơn, nhắc họ nằm nghỉ ngơi cho đến khi tỉnh táo khỏe mạnh bình thường. Sau đó, nếu muốn di chuyển hãy ngồi dậy từ từ và cử động chân tay nhẹ nhàng trước khi đứng lên để tránh tụt huyết áp tư thế.

- Nếu sau sơ cứu vẫn chưa đỡ hoặc có chấn thương, mất máu kèm theo thì cần phải nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế.

Kiểm tra huyết áp thường xuyên là cách bảo vệ sức khỏe và đảm bảo tụt huyết áp không xuống thấp quá mức.

Phòng tránh tụt huyết áp đúng cách

Với những người có cơ địa huyết áp thấp hoặc hay tụt huyết áp, việc phòng tránh tụt huyết áp là rất quan trọng. Các bạn có thể bắt đầu thay đổi từ những thói quen hàng ngày:

- Uống đủ nước, ăn uống đầy đủ và đa dạng; nên ăn hơi mặn hơn người bình thường nếu được khuyến nghị để giúp tăng thể tích máu.

- Tránh đứng lên hoặc thay đổi tư thế đột ngột; khi ngủ nên kê gối đầu thấp hơn chân để hỗ trợ tuần hoàn máu lên não.

- Tránh làm việc quá sức, đặc biệt khi thời tiết nóng, mất nhiều mồ hôi. Nên xen kẽ vừa làm vừa nghỉ giải lao và bổ sung đầy đủ nước, chất điện giải.

- Mang vớ áp lực nếu phải đứng lâu hoặc đi lại nhiều để phòng ngừa máu ứ ở chi dưới.

- Theo dõi huyết áp tại nhà thường xuyên để phát hiện sớm trường hợp huyết áp thấp và có can thiệp kịp thời.

Việc nhận biết sớm dấu hiệu tụt huyết áp, xử trí đúng cách và duy trì lối sống lành mạnh như ăn uống đủ chất, uống đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp kiểm soát và phòng ngừa hiệu quả. Nếu tình trạng huyết áp thấp xảy ra thường xuyên, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, tìm nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp nhằm đảm bảo sức khỏe lâu dài.